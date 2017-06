Se han reducido casos de dengue hasta en un 70%: Felipe Gaspar

Iguala, Gro. Junio 3.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, Felipe Gaspar Aguilar, dijo que los casos de dengue en el municipio de Iguala se han reducido hasta en un 70 por ciento en el primer cuatrimestre del año, gracias a las acciones y colaboración de la población que ha puesto el interés de prevenir estas enfermedades.

En entrevista, Gaspar Aguilar aseguró que estas acciones coordinadas también han prevenido en gran medida los casos de chicungunya y zika, porque hasta ahora no se ha diagnosticado ningún caso, sin embargo, no por eso se bajará la guardia.

Aseguró que el arranque del operativo de contención contra el dengue, chikunguya y zika, es la segunda parte de las actividades preventivas que se han estado realizando desde enero hasta marzo, y de abril hasta mayo, debido a que las lluvias se adelantaron este año. “Se le está dando continuidad a las acciones que se tienen contra este tipo de padecimientos trasmitido por el zancudo Aedes aegypti”.

“Esperamos que la población ayude descacharrizando, que diario eliminen acúmulos de agua, porque de no ser así, de nada servirán los trabajos que se están efectuando para contrarrestar los efectos”, indicó.

“En 2017 se logró disminuir más del 70 por ciento de casos de este tipo de enfermedades, en lo que va del primer período, en comparación a 2016. Por eso, hago un reconocimiento al personal de Vectores a donde más de 170 promotores visitan día con día las colonias de Iguala".

“Vamos muy bien, pero no debemos bajar la guardia y tenemos que acentuar los trabajos porque los resultados son satisfactorios, pero si nos descuidamos podemos perder lo mucho que se ha logrado”.

“Hasta ahora hay 175 casos de dengue sospechosos, de los cuales están confirmados 19, que comparado con 2016, no es nada. También podemos decir, que casos de chicungunya y zika no se tienen diagnósticos y se trabaja para que los casos sean mínimos en esta temporada de lluvias, que está iniciando”, concluyó.