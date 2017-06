A cazar la gloria

Tamarindos va por el bicampeonato de Juvenil "B"; Cañeros busca terminar con la malaria de 3 finales perdidas ante los “albiverdes”

Iguala, Gro., Junio 3.- Por cuarta ocasión en su historia Cañeros y Tamarindos se enfrentarán en una final de la categoría Juvenil “B”, los resultados en las ocasiones anteriores fueron victorias para los “albiverdes” que mantienen una herida abierta que no ha podido sanar desde el 2015 cuando cayeron en tanda de penaltis; en este Clausura 2017, Tamarindos busca una nueva marca en esta categoría en donde ya fue bicampeón y esta noche quiere a toda costa repetir esa hazaña al llegar como campeón vigente.

SU HISTORIAL EN FINALES

Entre los datos que arroja este duelo, Cañeros en tiempo regular no le ha podido anotar gol a Tamarindos cuando han jugado finales. En el historial, la primera final que jugaron se llevó a cabo el domingo 27 de julio de 2014, en 100 minutos de juego empataron a cero y en la definición de los penales Tamarindos se impuso 5-4.

La segunda final se disputó el domingo 8 de marzo de 2015, una vez más los “tamarinderos” ganaron con marcador de 1-0 que hizo efectivo Eduardo Millán; la última contienda por el campeonato se jugó el 1 de marzo en horario de las 20:00 horas, en ese partido los “albiverdes” ganaron con anotaciones de Víctor Tavira y Jaime Osores.

CÓMO LLEGAN

En la definición de este Clausura 2017, Cañeros dio cuenta en la ronda de cuartos de final de Lobos Iguala con marcador de 2-0, en la ronda de semifinales se empleó a fondo para dejar fuera a Preventivos en tanda de tiros penales.

Tamarindos por su parte, goleó al Unión Iguala 5-2 y en la antesala de la final se impuso en penales a un aguerrido San Juan que peleó hasta el último momento.

LA ESTRATEGIA

El técnico Luis Salgado (Cañeros) le ha dado rotación a su gente y eso le ha dado dividendos para tener siempre gente que responda a la hora de la verdad, mientras que a la ofensiva pese a que no ha tenido mucha pegada ha sido efectivo.

Por su parte, los dirigidos por Carlos Peña (Tamarindos) en la ronda semifinal entraron en desesperación por no hacer daño, esto le trajo problemas y hoy es momento de ser pacientes para poder abrir el marcador y en caminarse a la victoria.