Pobreza, "caldo de cultivo" de la violencia: Florencio

Uno de los mayores riesgos en la entidad es la globalización delictiva, la cual explota al campesino, crea espejismos de ingresos fáciles y destroza el futuro de los jóvenes, dijo el secretario general de Gobierno

Acapulco, Gro., Junio 2.- La pobreza es el “caldo de cultivo” de la violencia, sostuvo el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien agregó que el estado debe actuar con eficacia en varios frentes como la creación de infraestructura, ofrecer servicios básicos de calidad y promover el desarrollo integral sustentable de la población.

En el marco de la ceremonia del Día de la Marina, en las instalaciones de la Octava Región Naval, Salazar Adame, en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, advirtió que hoy en día hay muchas amenazas que se ciernen sobre la soberanía nacional y que uno de los principales riesgos es la globalización delictiva que explota el trabajo campesino, crea espejismos de ingresos fáciles en las zonas urbanas, destroza el futuro de muchos jóvenes y se apropia del producto del trabajo de las personas.

En este mismo contexto, el funcionario estatal agregó que “es durante los desafíos donde se prueban la templanza y el músculo. A lo largo de la historia los guerrerenses jamás hemos renunciado a nuestro mandato. El gobierno del estado no cederá ante ilegítimas exigencias de quienes deben salvaguardar a la sociedad ni acepta ofrecimientos de intermediación con quienes atentan contra la ley”.

Luego definió que “en la democracia las leyes son para todos, incluso para quienes las violan. Respetando los derechos humanos, tenemos la tarea de fortalecer el Estado de Derecho”.

Y en su discurso dio un giro: “no hay delincuentes buenos. Pretender pactar con ellos sería incurrir en actos de ingenuidad y de alto riesgo. La autoridad no puede violar la ley. Su deber es categórico, como señaló don Benito Juárez: con la ley todo, contra la ley nada”.

También expresó que “todos tenemos un lugar en estas tierras del sur. Reconocemos el esfuerzo y sacrificio de quienes exponen su vida por proteger a nuestra sociedad. A los fatigados, a los que carezcan de voluntad de servir, los invitamos para que dejen sus puestos a guerrerenses de valía que están prestos a desempeñarlos”, en clara alusión a los policías estatales que el lunes pararon labores en el Cuartel Central de Chilpancingo.

Manifestó que reiteradamente el gobernador Astudillo Flores ha expresado su reconocimiento a las instituciones armadas, tanto federales como del estado que con su acompañamiento habrá de florecer la obra material y moral de su gobierno para que Guerrero, de una vez por todas, se encauce hacia su definitivo bienestar.

Refirió que en nombre del gobernador Héctor Astudillo “saludamos a la Marina Armada de México, convencidos de que por su patriotismo México y Guerrero disponen de una fuerza institucional que no desmaya ni renuncia de su misión de proteger los intereses superiores de la Nación”.

Y se extendió: “nos honra asistir a este 75 Aniversario del Día Nacional de la Marina, porque la Marina Armada de México junto al Ejército Mexicano, a la Policía Federal y a la Policía del Estado, es garantía de la prevalencia de las instituciones y de protección para los guerrerenses”.