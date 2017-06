Monitoreo Político

Que tal estimados lectores les saludo con mucho gusto les comento que el crecimiento del Producto Interno Bruto en el record de la inversión extranjera que ha tenido este país en los últimos meses cuando en la comida, en el vestido y en la casa los precios se han incrementado durante las últimas semanas, hoy tenemos la oportunidad de observar los resultados en tres cifras que son importantes lo que verdaderamente está pasando en nuestro país la primera es el crecimiento económico que para este 2017 ya va en lo que es el primer trimestre en una cifra superior al 2.8%; por otro lado también está el crecimiento y el incremento récord de la inversión extranjera hacia nuestro país de cerca de ocho mil millones de pesos sin embargo estas cifras se ven ensombrecidas por el aumento en la inflación de más de un 6% está a punto de resolverse la elección de la Entidad con mayor dinamismo económico de este país que es la elección del Estado de México. Todo parece indicar que existen dos finalistas y eso tiene que ver mucho con las cifras que les acabo de mencionar ¿Por qué? Porque los resultados de los gobiernos tanto de él PRI como del Partido Acción Nacional a nivel federal y esto durante los últimos no podemos pensar que sea un resultado de cuatro años es impresionante en tanto a lo que es la inversión extranjera así como el avance del Producto Interno Bruto, pero hay otros que le apuestan a lo que Morena insiste es la gran realidad nacional y es la inflación desfasada de más del 6%; esto habrá de impactar en el resultado de una elección como la del Estado de México en la que ya solamente quedan dos finalistas (desde mi particular punto de vista) el PRI de Alfredo del Mazo y Morena de Delfina Gómez y a ver de cual cuero salen más correas. Es así como el próximo domingo más de 11 millones de mexiquenses irán a una elección en donde tendrán la obligación y el derecho de seleccionar a su autoridad los mexiquenses es decir se tiene que respetar la voluntad del ciudadano mexiquense para ello la idea de objetivad de neutralidad valorativa de verdad que todo analista político observa en los procesos electorales sin duda son elementos que concluyen en un fenómeno relevante en donde se muestran necesidades intereses y deseos armados y articulados alrededor de propuestas de todos los actores desde luego de los candidatos de los partidos políticos del gobierno local de las autoridades electorales y sobretodo de los ciudadanos. Cualquiera que analiza una elección tiene que tener presente las condiciones del sistema electoral y del sistema de partidos lo que conocemos como la regla de la democracia, el próximo domingo la jornada electoral nos mostrará realmente el proceso en que termina el ciudadano con su voto premia o castiga a gobiernos eleva o destruye candidatos y fortalece o disminuye a partidos políticos sin duda hay que verlo de esta manera la fiesta de la democracia, pero también hay que decirlo a estado llena de unas consideraciones que algunos catalogan como de guerra sucia, de inventos de mentiras de toda la pasión que genera la idea de la democracia dentro de la ley; sin embargo quiero dejarles una idea estimados lectores los datos duros del proceso electoral pasado en donde ganó Eruviel Ávila la elección de gobernador había una lista nominal de casi diez millones y medio votaron casi cinco millones mexiquenses esto arrojó una participación ciudadana del 46% es decir votaron menos del 50% los resultados son muy sencillos el PAN obtuvo 598 mil votos que sumaban el 12% aproximadamente, el PRI en coalición obtuvo más de 3 millones dieciocho mil votos que sumaban casi el 62% y el PRD en coalición con otros partidos de izquierda Un millón veinte mil votos que sumaron aproximadamente el 21% de los votos, los candidatos no registrados no alcanzaron ni el 1%, pero ahora que va a ocurrir con más de 11 millones de votantes con un poco más de 500 mil votos que en este proceso que viene la verdad es que no hay nada escrito hay una gran incertidumbre y estos elementos me permiten (de manera humilde( hacer alguna proyección, alguna tendencia, especulación pero hay algo que llama la atención hay muchos argumentos encontrados no pueden decir candidatos y partidos y lo digo de una manera lógica en términos de respetar al candidato en términos estrictos al candidato que el ciudadano mexiquense desee para que lo gobierne o a la candidata, objetividad, neutralidad valorativa y verdad; no podemos decir será una elección de Estado y a la vez ya ganó fulano de tal o ya hay competencia la verdad es que se excluyen esos argumentos no podemos pedir declinación y si no están conmigo entonces son antidemocráticos porque eso es intolerancia tampoco podemos ver aquí se juega todo el sistema mexicano pues NO por muy importante que sea será el 13% de los votantes y entonces vienen todas las especulaciones el cuidado que hay que tener se habla de que el voto se compra en cinco mil pesos hay que decirles que eso es un delito se incita a la violencia eso es otro delito se mencionan encuestas falsas spots difamatorios todo ello debo decirles nos obliga a pensar bueno y ¿Dónde está la FEPADE? Y ¿Dónde está la autoridad electoral? ¿Dónde está el INE? Ante este escenario se espera el mejor resultado para los mexiquenses y hay que decirlo respetuosamente que gane el que obtenga mejores votos ya no podría decir YO porque no soy mexiquense que gane el mejor aun cuando tengo mi propia opinión les deseamos lo mejor en la elección del próximo domingo 04 de junio..!! Pasando a otro tema y en relación a la importancia del Agua quienes vayan a salir a pasear el fin de semana los invito a que observen lo complicado que es cada día el estar manejando lo que históricamente conocemos como el vital líquido y que es el elemento central a través el cual ha crecido la civilización, hay un estudio que se realizó por parte de la UNAM y ese estudio señala una condición que es importantísimo que entendamos en estas décadas ha deteriorado las cuencas desde donde se sustrae el agua ya se está llegando a los umbrales ya no hay vuelta hacia atrás esto acarrea un incremento de los conflictos socio-ambientales sin ver alguna solución porque no tenemos hoy en México las instituciones apropiadas para lograr el rescate del manejo del vital líquido. La discusión de este gran problema debe presentar cambios en la manera de cómo hacemos gestión para manejar el agua en todo el país. Debemos de entender que el agua disponible no es toda la que podemos extraer, captar y retener sino únicamente la que podemos gestionar sin el deterioro de los ecosistemas ésta es la conclusión a la que están llegando un grupo de investigadores multidiciplinarios de la UNAM y que debe ser el eje central de una discusión sobre cómo vamos a manejar un recurso sin el cual no podemos pensar en una sociedad al futuro; la crisis del agua estos investigadores advierten en todo el país no rebasará el año 2035 los niños que nacen hoy van a llegar a la mayoría de edad en medio de una crisis del AGUA..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooooo..!!