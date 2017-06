Averígüelo Vargas

Realmente se advierte como lógico y justo que los intregrantes de una familia cuya vida sea puesta en riesgo por un delincuente que se introdujo en su casa, puedan responder a la amenaza en defensa propia y darle muerte al agresor.

En la actualidad por la ley estatal se acusa de homicidio a quien dé muerte a un delincuente dentro de la casa del afectado, al defenderse y defender a su familia, por lo cual, los empresarios afiliados a la Coparmex capitalina, le pidieron al presidente municipal, Marco Antonio Leyva Mena, que dialogue con los cinco diputados locales que tienen asiento en Chilpancingo, para que promuevan ese cambio en la ley penal.

Esa y otras propuestas le fueron presentadas al alcalde en la reunión que tuvo con los patrones, que encabeza Adrián Alarcón Ríos, quien anteriormente era quien encabezaba las críticas y hasta exigencia de que renunciara Marco Leyva, pero el martes pasado se reunieron a compartir el pan y la sal y ahí limaron asperezas y le pidieron su apoyo al munícipe para que los respalde en esa y otras peticiones, con la intención de que disminuya la inseguridad en Chilpancingo, ya que son los empresarios los que más resienten la acción de los delincuentes que los extorsionan y amenazan con secuestrarlos o dañarlos si no les pagan las cuotas ilegales que les imponen.

Realmente se hace necesario que los diputados aborden ese problema porque no es correcto y mucho menos es justo que una persona sea sometida a juicio, acusada de homicidio, por darle muerte a un delincuente que se introdujo en su casa y lo amenace junto con su familia.

Piden los integrantes de la Coparmex que se les permita defenderse usando armas que no estén reservadas para el Ejército.

Es un derecho fundamental de la ciudadanía poder defenderse y hasta dar muerte a un delincuente, dentro de su casa, cuando es invadida y amenazado, junto con su familia.

Últimamente se advierte una tendencia a darle toda clase de derechos a los delincuentes en contra de las familias y la gente de trabajo a la que agreden, secuestran, extorsionan y hasta matan.

Lo que debe prevalecer es el derecho a la legítima defensa, de la familia y del patrimonio, frente a gente que sólo se dedica a delinquir, a lesionar y asesinar a personas indefensas ya que leyes como esa pone a las familias en una situación muy grave de indefensión y en riesgo de ser encarcelados por actuar en defensa propia.

ASEGURA EL FISCAL XAVIER OLEA QUE SAÚL BELTRÁN ES EL JEFE DE LOS TEQUILEROS.—El fiscal del Estado, XOP, sostuvo ante ciudadanos de San Miguel Totolapan que la reclamaban que no haya capturado al Tequilero Raybel Jacobo de Almonte, en la que sostuvo que éste es un delincuente secundario y que el Tequilero número uno se llama Saúl Beltrán Orozco, al que no puede detener porque la Comisión Instructora del Congreso del Estado, nunca le quitó el fuero, sino que le autorizó una licencia para que pidiera un amparo, que ahora impide que lo aprehendan y lo entreguen a la justicia.

Habría que analizar la afirmación del fiscal, que se nota muy cercana a la realidad, ya que ese grupo criminal de El Tequilero, tiene un brazo ejecutor, que sería Raybel, mientras que el dirigente y líder principal sería quien fue presidente municipal y diputado local, lo que obviamente lo coloca en la cima de esa estructura criminal, que tiene asolados a varios municipios de la Tierra Caliente, con sede en San Miguel Totolapan, donde Saúl ocupó la alcaldía.

En esa etapa lo acusaron de levantar y asesinar a un sacerdote de una parroquia local, que lo criticaba y lo acusaba de ser líder del grupo delictivo, pero cuando eso ocurrió un empleado del ayuntamiento fue testigo y así lo denunció, por lo cual poco después también desapareció y a pocos días encontrado muerto.

Ante esos hechos se demandó someterlo a un proceso de desafuero para que repondiera ante la justicia, pero extrañamente la Comisión Instructora alargó el proceso exageradamentre y nunca dictó una conclusión que debió ser el desafuero de Saúl Beltrán, a quien le dieron tiempo de presentar una licencia para separarse de la diputación y solicitar un amparo federal, que ahora impide que la Fiscalía lo detenga y lo someta a proceso, como explicó el fiscal Olea Peláez.

Lo que debe investigarse es porqué esa Comisión Instructora que preside el panista Iván Pachuca hizo todo lo posible por evitar el desafuero de Saúl y de esa manera protegerlo y darle las garantías suficientes para evitar la acción de la justicia, a la que ha burlado hasta ahora.

DESPIDIÓ EL GOBIERNO A LOS 176 POLICÍAS ESTATALES PARISTAS.--Una consecuencia lógica y necesaria tras el paro y rebelión de los policías estatales que se pusieron en paro y exigían una serie de demandas que no era posible cumplir, fue su retiro del servicio, porque no lo cumplían adecuadamente y representaban un brote de indisciplina y rebeldía que no cabe en una corporación de ese tipo, que debe sujetarse a un orden y normas disciplinarias que permitan manejarla de acuerdo a las necesidades del estado y la ciudadanía.

Los burócratas del gobierno estatal o municipal, los maestros y otros trabajadores pueden irse a un paro de labores para reclamar el cumplimiento de sus demandas, como ocurre frecuentemente, pero los policías deben estar siempre a disposición de las necesidades el servicio y de la estructura de mando, porque muy frecuentemente se presentan situaciones donde se hace necesaria la intervención urgente de la policía del estado, porque desafortunadamente, la delincuencia ha alcanzado un nivel tan peligroso que hace indispensable contar con un cuerpo de policía que pueda responder en cualquier momento, para evitar que las situaciones de riesgo y peligro se salgan de control.

Claro que los policías también tienen derechos, pero su cumplimiento tiene que estar sujeto a las prioridades del servicio, que son darle seguridad y tranquilidad a los habitantes del estado y contener a los grupos delincuenciales que los amenzan y agreden.

Los policías estatales son de los mejor pagados a nivel nacional y cuentan con apoyo de viáticos que mejoran su ingreso, por lo que no laboran en malas condiciones.

Una policía que es manipulada por lidercillos, sin disciplina y sin orden, no sirve para nada, por lo que era ineludible sacar de la corporación a quienes la vulneraban y la hacían inútil.

