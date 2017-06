TRIunfo agónico

México consigue dramático pase a cuartos de final en Mundial Sub-20

Incheon, Corea del Sur, Junio 2.- Con el mismo dramatismo con el que inició el camino en el Mundial Sub-20 de Corea, la Selección Mexicana consiguió la madrugada de este jueves (tiempo del centro de México), su pase a cuartos de final luego de ganarle a Senegal por un gol sobre el minuto 90.

La diferencia tuvo que venir desde la banca, luego de que el ataque titular, comandado por Paolo Yriziar y Eduardo Aguirre, no pudo surtir efecto e incluso en el inicio del segundo tiempo dejaron escapar dos oportunidades claras de gol que le permitió al rival crecer y jugar mejor.

Sin embargo, ya sobre la recta final del duelo, el Chima Ruiz mandó a la cancha a Diego Aguilar y Ronaldo Cisneros, combinación que le funcionó ya cuando el tiempo regular se terminaba y el ambiente hacía suponer el tiempo extra, mismo al que llegaría el cuadro africano con un jugador menos por la expulsión de Alioune Gueye al minuto 72.

En una jugada que salió desde la defensa, la cual jugaba en mitad de cancha, la pelota le cayó a Aguilar, quien desbordó por la banda izquierda, se metió hasta los linderos de la línea de meta y sacó un centro potente, raso, que terminó empujando Ronaldo al minuto 89, haciendo que la banca Tricolor se levantara para festejar lo que parecía la clasificación.

Y así fue, México sólo tuvo que soportar los cuatro minutos que agregó el árbitro central, en los cuales no tuvo ningún problema. Los supo sobrellevar hasta que sonó el silbatazo final con el cual se concretó el pase del conjunto nacional a cuartos de final, donde buscará mejorar el tercer lugar de la edición del 2011.

ALINEACIONES:

México: 21.- A. Romero, 3.- E. Álvarez, 4.- J. Aguayo, 5.- A. Mayorga, 6.- A. Cervantes, 7.- U. Antuna, 11.- K. Magaña (18.- D. Aguilar al 80’), 14.- J. Esquivel, 16.- F. Venegas, 19.- P. Yrizar (9.- R. Cisneros al 81’) y 20.- E. Aguirre. DT. M. A. Ruiz.

Senegal: 1.- Mouhamed, 2.- Diouf, 3.- Ndecky, 6.- Diarra, 13.- Guéye, 20.- Ly (14.- Niang al 54’), 18.-Sarr, 19.- Kane, 7.- Niane, 10.- Badji y 11.- Ndiaye. DT. J. Koto.

DEFINIDOS LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-20

Los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Corea del Sur están definidos. Luego de vencer a Senegal en octavos, la Selección Mexicana se medirá ante Inglaterra el lunes 5 de junio a las 6:00 de la mañana en Cheonan.

Por otro lado, la sorpresa de la competencia, Venezuela, buscará su pase a la antesala de la final contra Estados Unidos este domingo 4 de junio. La Vinotinto llega invicta a esta instancia y sin recibir gol alguno, mientras que los norteamericanos están inspirados tras una goliza de 6-0, la segunda mayor del torneo, ante Nueva Zelanda.

Asimismo, Portugal se enfrentará contra Uruguay a las 4:00 am en Daejon este domingo. Por último, Italia será local en Suwon y recibirá a Zambia, único combinado africano que sigue con vida en el Mundial y que logró su boleto a cuartos luego de vencer a Alemania contra todo pronóstico.

Los dirigidos por Marco Antonio Ruiz tendrán tres días de descanso para afinar detalles y analizar a los ingleses.