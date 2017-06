Árbitros se negaron a pitar cuartos de final de Mascotas

Iguala, Gro., Junio 2.-La falta de actitud y sumar por el futbol infantil, así como la clara muestra del desinterés del Colegio de Árbitros “Rafael Valente Carreto”, al no querer sancionar los dos primeros encuentros de los cuartos de final de Mascotas el domingo pasado, ahora este fin de semana se jugarán los encuentros que no se llevaron a cabo.

Los partidos que no se jugaron en los cuartos de final fueron el de Lobos Iguala contra Real Sociedad y 20 de Noviembre ante Unión Iguala “B”.

En el primer compromiso el silbante decretó que no se jugaría, para que en el segundo encuentro no hiciera acto de presencia el arbitro del partido 20 de Noviembre ante Unión Iguala “B”, dejando plantados a los dos equipos.

La Liga Amateur de Iguala analizó la falta de actitud de los silbantes y será el domingo cuando se estén llevando a cabo los dos encuentros restantes, mientras que los equipos que ya están calificados son Nueva Alianza “B” que empató a dos con San Miguel y en penales ganaron los “aliancistas”, mientras que Nueva Alianza “A” sin despeinarse se coló a las semifinales, ya que los jugadores de Cañeros se presentaron, pero el que llegó demasiado tarde fue el encargado de la categoría, Graciano Jasso que perdió por default.