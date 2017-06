Ley para matar en defensa propia, pide la Coparmex

Chilpancingo, Gro., Junio 1.- Empresarios de Chilpancingo solicitaron a los diputados de Guerrero que legislen para que en esta entidad se autorice la legítima defensa, es decir, que sea legal en defensa propia, en los casos en que un delincuente entre a un domicilio y ponga en riesgo la integridad de la familia.

Adrián Alarcón Ríos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, indicó que dado el nivel que ha tomado el problema de la inseguridad en Guerrero, se debe retomar la necesidad de activar en Guerrero el procedimiento de la legítima defensa.

Durante un encuentro este miércoles con el presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, el dirigente empresarial le solicitó que convoque a los cinco diputados locales que tienen residencia en la capital de Guerrero, para que realicen una mesa de diálogo y analicen la viabilidad de retomar la inclusión en el Código Penal de la atenuante de la legítima defensa.

Recordó que ya en el estado de Nuevo León, el Congreso local aprobó la modificación al artículo 17 de su Código de Procedimientos Penales, para efecto de que se aplique la legítima defensa cuando presuntos delincuentes ingresen indebidamente a un domicilio y ponga en riesgo la integridad de las familias que ahí viven.

Manifestó que por los problemas internos que enfrentan las instituciones, se debe permitir que los ciudadanos encuentren formas para coadyuvar con las autoridades.

“Es una corresponsabilidad entre la sociedad y los tres órganos de gobierno y le pedimos a usted señor presidente municipal se pudiera sumar a la petición de esta Ley como se hizo en Nuevo León, para que en nuestros hogares podamos defender a nuestra familia y patrimonio”, concluyó.

Para ello, dijo que se puede echar mano de las armas que legalmente pueden utilizarse en los domicilios, ya que no son de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

El dirigente de la Coparmex-Chilpancingo sostuvo que la seguridad es un tema que preocupa a todos, pero que no debe dejarse solamente en el ámbito de responsabilidades de las autoridades, sino que se debe permitir que la sociedad tenga más participación.

Por su parte, el empresario Juan Jiménez Patrón, criticó la función del Ejército y la Policía Estatal quienes, aseguró, no han hecho lo suficiente por atacar la inseguridad en esta ciudad.

Solicitó al alcalde hacer equipo con los empresarios porque a todos les conviene resolver el problema de la inseguridad en Chilpancingo, al cual se refirió como el problema número uno de la capital.

Al hacer uso de la palabra dijo que los ciudadanos quieren vivir en paz, llegar a sus casas “sin temor y zozobra de salir a las calles... después de las ocho de la noche ya nadie sale, las calles están desiertas y eso no puede continuar”.

A su vez, otra de las empresarias, Martha, dueña de una Casa de Empeño, relató que le tocó el martes una balacera en el mercado, “hoy se repite una balacera, hay muertos...no sé si ustedes como autoridades salen de sus casas sin temor a la inseguridad”.

“Yo soy una madre de familia, cierro mi negocio y no sé en qué momento me voy a enfrentar a otra balacera; ya en mi colonia La Indeco me tocó vivir una balacera y le aseguro que no queremos más balaceras, más muertos”, subrayó.