Ciudadanos de Guerrero desconfían unos de otros: Consejero Miranda

Chilpancingo, Gro., Junio 1.- Este jueves se presentó el informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en Guerrero, cuyos resultados no son nada alentadores para el grueso de la población.

En dicho informe se establece que la ciudadanía guerrerense no tiene la capacidad del ejercicio de la ciudadanía, “porque los guerrerenses tienen desconfianza de unos con otros, inclusive en los entornos más próximos a ellos como son sus vecinos”, expuso el consejero Felipe Arturo Sánchez Miranda.

De acuerdo con el informe, el ciudadano guerrerense apenas si tiene confianza en sus familiares, pero para con el resto de la población, “ya no”, lo cual representa una debilidad porque no permite construir soluciones que a su vez permitían resolver problemas añejos y nuevos.

“Esa falta de confianza denota que por ejemplo, no somos capaces de construir acuerdos que sean acuerdos consistentes y de mediano y largo plazo, ¿y las consecuencias?, las consecuencias es una debilidad en nuestras relaciones”, indicó..

El informe detalla que en lo único que los mexicanos y guerrerenses se pueden poner de acuerdo es en la constitución de asociaciones religiosas, y quizá en materia deportiva, pero “no somos capaces de organizarnos para resolver problemas de nuestras comunidades”, apuntó el consejero electoral y presidente de la comisión de educación cívica y participación ciudadana del IEPC.

Existen dijo factores culturales y de apatía para ceder tiempo personal para los asuntos colectivos como puede ser la organización para limpieza de espacios comunes, sembrar árboles, cuidar el agua, entre otros, prefiriendo ver la televisión, películas, o comedias “en lugar de salir a reunirnos una media hora, una hora con los vecinos para organizarnos y limpiar nuestro entorno”, explicó.

Pero también remarca la percepción ciudadana respecto al entorno donde se desenvuelven la cual es de inseguridad, ante esto, el IEPC anunció la realización de foros para analizar la calidad de la ciudadanía y hacer propuestas de solución.

Dichos foros se llevarán a cabo en ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa, Ciudad Altamirano, Tlapa y Zihuatanejo con la idea de no solo quedarse con el diagnóstico que arrojó el estudio que derivó en el informe sobre la calidad de la ciudadanía en la entidad.

“Ahora lo que nos corresponde como instituciones, es alentar a los ciudadanos a que dialoguen, a que analicen a que construyan propuestas y a que sean exigentes con esas decisiones para que vayan caminando y les vayan dando seguimiento ante las instituciones”, pero además como pueden también a contribuir a que las instituciones se coordinen con la ciudadanía en la solución de sus problemas, señaló.