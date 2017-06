No permitiremos que se transgreda la ley: Herón

Iguala, Gro., Mayo 31.- El presidente municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda, advirtió que en su administración no se permitirá que alguien transgreda la ley, “trátese de quien se trate”, además de que no tolerará actos de corrupción.

Entrevistado vía telefónica, el primer edil lamentó la detención este lunes del dirigente de la Asociación Civil “Unidos por Iguala”, Eleazar Vargas Lara, pero puntualizó que “él transgredió la ley y eso es algo que no vamos a permitir”.

Al respectó, subrayó que anteriormente de que se tomara la decisión de hacer valer el Estado de Derecho, se agotó todo diálogo con este líder y el grupo que encabeza, “se les dieron respuestas a sus peticiones inclusive se les ayudó para que tuvieran facilidades de compra de algunos terrenos pero no aceptaron y la autoridad no cumple caprichos”.

Delgado Castañeda advirtió que después de su detención, el gobierno municipal no sostendrá ningún acuerdo con Eleazar Vargas ni con la gente que lo sigue y si ellos de alguna manera violentan la ley se procederá de la misma manera, “el área verde que se ubica en la colonia Nuevo Horizonte no será invadida por nadie”, aseguró.

Al cuestionarle si los elementos policiacos golpearon a este líder, el presidente municipal dijo que eso es totalmente falso, “los uniformados grabaron la detención y el traslado de Eleazar Vargas y está claro en ese video que en ningún momento lo golpean, siempre se le respetó así que no pueden hacer esas acusaciones”.

Asimismo, el alcalde acusó que Eleazar Vargas tiene muchos años viviendo y lucrando con la invasión de predios, situación que no se va a seguir permitiendo, “esa ha sido su forma de vida, hay muchos antecedentes del comportamiento incorrecto de esta persona por ello decidimos hacer valer la ley porque este tipo de acciones deben ser castigadas”.

“Con esta acción tratamos de que todas las personas que se dedican a realizar este tipo de actos no lo hagan o pasarán por la misma situación, quien quiera un lote o un predio debe de comprarlo, por ello hay instancias que se encargan de ayudar con precios módicos a las personas de escasos recursos”.

Puntualizó que las leyes son para respetarse y en esta administración así será, “no permitiremos que nadie actúe fuera de la legalidad ni tampoco caeremos en chantajes ni presiones de nadie porque no es lo correcto, siempre que haya alguna inconformidad o petición, como gobierno haremos lo propio para tratar de dar una solución si está en nuestro alcance pero no lo haremos bajo amenazas ni chantajes de nadie, sea quien sea”.

Señaló que esta postura no es que la diga el alcalde, sino que la ley es la ley y nadie tiene derecho de violentarla y tampoco es negociable, por ello la población debe de conducirse con respeto y legalidad en toda circunstancia.

“Yo soy un presidente que está abierto al diálogo, siempre estoy dispuesto para escuchar a la ciudadanía cuando me buscan y me exponen sus problemas y siempre trato de solucionar las cosas dentro de mi competencia, pero no puedo permitir que se quieran burlar de la autoridad porque entonces viviríamos en una ciudad con anarquía y eso no es posible” finalizó Herón Delgado Castañeda.