Todos los trabajadores del mundo tienen derecho a movilizarse para exigir beneficios salariales y de prestaciones, pero de acuerdo a las circunstancias; resulta raro que en la Fuerza Estatal un grupo de 176 policías que laboran en Chilpancingo, iniciaron un paro de labores para exigir una serie de demandas que ya las han venido estableciendo en otras ocasiones.

Pretenden trabajar solo la mitad del año (3 días de trabajo por tres de descanso); aumento salarial del 50%; bono de riesgo; equipamiento nuevo, entre otros. La policía estatal de Guerrero está ubicada entre las mejores pagadas del país; reciben pago de viáticos todos los días del año y tienen sus prestaciones de ley aseguradas y beneficios adicionales como bonos por el Día del Padre, de la Madre, día del Policía, entre otros.

De los 4 mil 256 elementos que forman la fuerza estatal, solamente 176 policías de Chilpancingo, los que menos trabajo desarrollan, son los que se pusieron en paro azuzados por no más de diez líderes. Por este movimiento, en Chilpancingo hubo cuatro asesinados, seis lesionados, siete asaltos a comercios, debido a que la Unidad de Fuerzas Especiales (que no hizo paro) no puede cubrir toda la ciudad.

Se trata de un movimiento político al interior de la corporación policiaca que por fortuna no fue apoyado por la gran mayoría de las fuerzas estatales, que siguen trabajando en toda la entidad para combatir a la delincuencia. Es necesario que se aplique la ley 281 de Seguridad Pública estatal; que se dialogue con los inconformes y sean destituidos los grillos baratos que están moviendo a estos policías, con intereses oscuros. La inseguridad que priva en nuestro estado no puede justificar de ninguna manera paros policiacos. Sobre todo si estos los hacen unos cuantos.

Debido a la falta de preparación que tenía la fuerza estatal, por petición del gobierno del Estado se decidió en noviembre del 2014 que fuerzas federales tomaran la dirección de Seguridad Pública y tocó al General DEM, Pedro Almazán Cervantes, asumir el mando. Desde ese entonces comenzó un intenso proceso de capacitación y equipamiento.

Es así como el Estado de Guerrero cuenta hoy con una fuerza policiaca bien armada, capaz de enfrentarse a la delincuencia organizada con amplias posibilidades de éxito. Los mejores resultados en la captura de delincuentes, recuperación de armamento y vehículos con reporte de robo, los está haciendo la fuerza estatal que apoya al Ejército Mexicano y la Policía Federal, en las Bases de operaciones mixtas.

Hoy contamos con una policía estatal eficiente, bien equipada, que puede enfrentarse en igualdad de condiciones con los grupos delictivos más fuertes. Lamentablemente, solo contamos con cuatro mil 256 elementos. Es necesario que la fuerza Estatal aglutine a una fuerza de por lo menos diez mil policías y entonces se reduciría la inseguridad en forma real. Atención.

ARRANCÓ EL FERTILIZANTE.

Acompañado por el senador Esteban Albarrán Mendoza; el presidente municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda y alcaldes de otros municipios de la Zona Norte, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, arrancó en la cuna de nuestra bandera nacional, la entrega de fertilizante gratuito para esa zona, con una inversión de 66 millones de pesos, y obras de agua potable por más de 832 millones, para cubrir el 86% de la cobertura.

Astudillo Flores destacó que con la determinación y apoyo de los presidentes municipales, el Programa del Fertilizante seguirá siendo gratuito y garantizó que su gobierno continuará aportando la misma cantidad que el año pasado. El Alcalde de Iguala, Herón Delgado, reconoció la voluntad del Gobernador para mantener vigente este programa, que fue una de sus promesas de campaña.

LA LEY 701

Al ser entrevistada luego de concluir la sesión celebrada ayer en el Congreso local, la Diputada Flor Añorve Ocampo, Coordinadora del poder legislativo, expresó la necesidad y la urgencia de que se regule la actuación de las policías comunitarias y las llamadas autodefensas, a través de las reformas que aprobará el Congreso a la Ley 701.

Indicó que se debe realizar una reforma bien estructurada y con la debida estrategia, para evitar que estas fuerzas para-policiacas desvíen los objetivos que les dan vida y en muchos casos, se coludan con grupos delictivos. Durante la sesión realizada ayer martes, no se tocó ninguno de los principales puntos de agenda; se hicieron propuestas para la reforma electoral en puerta, y se acordó realizar dos sesiones para este miércoles, que podrían arrojar resultados importantes.

manueltello2002@yahoo.com