Frank en su Tinta

OCURRIÓ en Campeche. El Instituto Mexicano del Seguro Social despidió a una doctora luego de que en redes sociales se difundió un video en el cual Rosana Alejandrina Chi Cohuó, identificada como médica del hospital rural de Hecelchakán, le niega la atención a una paciente. En la grabación se observa a la doctora dentro de un consultorio comiendo una ciruela sobre el escritorio, mientras la paciente le solicita que le dé consulta, petición que es ignorada por la profesionista. La afectada aseguró que no es la primera vez que Chi Cohuó le negaba la consulta. Un guardia de seguridad del hospital intervino y le pidió a la paciente que dejara de grabar con su teléfono celular. Los vigilantes sacaron del consultorio a la quejosa por órdenes de la doctora, quien en redes sociales recibió el apodo de Lady Ciruela. En un comunicado, el IMSS Campeche dio a conocer que Rosana Alejandrina Chi fue cesada debido a que su “actitud de servicio es injustificable y contraviene el desempeño de sus funciones”. Lamentablemente, hay muchas Lady Ciruelas en los hospitales, no solamente del IMSS, sino del ISSSTE y de la Secretaría de Salud en todo el país……. LA DIPUTADA Carmen Salinas se unió a las descalificaciones que algunos priistas han emprendido contra la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. En un video compartido en su cuenta de Twitter, la actriz de películas de ficheras afirma que la maestra Delfina Gómez “no tiene la capacidad ni para hablar” e invita a votar por el priista Alfredo del Mazó. Obviamente, las redes sociales destrozaron a Carmelita Salinas. He aquí algunos comentarios: “Para empezar, dudo que Carmen Salinas sepa leer y escribir”; “Carmelita, tú no sabes qué significa legislar y eres legisladora”; “Carmen es la corcholata, pareja ideal de Felipe Calderón, alias el alcohólico”; “La burra hablando de orejas, tipa nefasta y corriente la tal Carmelita, su estulticia es más fuerte que su traición al pueblo que dice representar”; “JAJAJAJAJA La corcholata criticando, si está igualita que sus presidentes, el clavillazo Ochoa y el copetudo; uno dice idioteces para justificar su sueldo de presidente de partido y el otro porque es 100% analfabeta”……… OTRO que fue destrozado por las redes sociales fue el ex presidente (panista) Felipe Calderón, debido a que el lunes en su cuenta de Twitter comentó: “Más allá del triunfo de Chivas y de la actitud de Tigres, es indispensable incorporar revisión de jugadas con tecnología en futbol”. Lo anterior por una jugada que parecía penal a favor de Tigres en el último minuto del partido. Lo tundieron: “De seguro estás borracho otra vez”; “Lo dice quien se aferró a un resultado fraudulento, de ínfimo 0.56 %, según datos oficiales adulterados, y se negó a revisión electoral real en el 2006”; “Tú te robaste la elección en el 2006 en el último minuto y no dijiste nada”; “Haiga sido como haiga sido Chivas es campeón”; “Felipe, mejor ve a curártela”……… SIMPLE dato (sobre el origen del “Goya” de los Pumas de la UNAM): Se cuenta que en la primera mitad de los años 40 llegó a la Preparatoria un escuálido muchachito llamado Luis Rodríguez, quien al paso de tiempo se convertiría en el más dinámico porrista y quien por su extrema delgadez fue apodado “Palillo”. Se las ingeniaba para negociar con los encargados de los cines aledaños a la Preparatoria el acceso de algunos estudiantes que preferían este entretenimiento a las cátedras escolares. Los cines en cuestión eran el Río, el Venus y el más cercano a la preparatoria, el Goya. Y entonces, cuando los muchachos buscaban irse de “pinta” al cine, gritaban ¡GOYA! Fue así que surgió la porra universitaria que hoy en día se corea en los encuentros de futbol soccer y americano…….. PUNTO.