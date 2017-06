Revista de la Semana

Desde luego, el huevo lanzado contra Andrés Manuel López Obrador en Veracruz es un acto reprobable y también nosotros lo condenamos, porque la intolerancia es signo de bajeza.

El hecho causó muchas reacciones. Lo malo es que AMLO acusó –sin fundamento- al gobernador Miguel Ángel Yunes de ser el autor intelectual del huevo lanzado por una mujer.

Pero, lo que nos dejó perplejos fueron las declaraciones del Instituto Nacional Electoral, condenando la agresión; sin embargo, nada dicen de los huevos envenenados que AMLO lanza todos los días, a lo largo de los años, contra gobierno, partidos, políticos y periodistas.

Permanecen callados ante la Cadena de recaudadoras de Morena que aun cuando son exhibidas, para el tabasqueño son honradas y los de la mafia se aprovecharon de su candidez. Para él, todo aquel que no coincida con su forma de pensar pertenece a la mafia.

Cuántos años lleva haciendo campaña, cuánto tiempo lleva ofendiendo y difamando a las instituciones, no se dan cuenta como llena de azufre a la democracia.

Pensarán que nada más señalo por criticar. Pero no. Si en esta ocasión me ocupo de él es porque debe ser motivo de preocupación el ver que ese mesías no es más que un lobo vestido con piel de oveja; un Alí Baba o un Hugo Chávez.

La semana pasada, como muchas veces, AMLO nos mostró su cara, su verdadera cara de autoritario, intolerante, vulgar, la que no cree en la pluralidad sino en el egocentrismo, la que quiere polarizar todas las miradas, la que ve al mundo de manera maniquea, la del lobo que se le cayó la piel de oveja, la que ve a los demás como mafiosos, corruptos y vendidos.

La cara a la que me refiero fue la que mostró el jueves de la semana pasada cuando lo entrevistó José Cárdenas en su programa “Pepe Cárdenas informa”. Como siempre AMLO decía sus frases comunes y muy repetidas. Pero cuando el conductor le preguntó si aceptaría la derrota en caso de que Morena perdiera la elección del Estado de México; López Obrador se molestó y le sugirió al periodista que no hiciera ese tipo de preguntas.

José Cárdenas continuó con su tarea de hacer preguntas y cuando le dijo ¿Qué decía sobre su alianza con Elba Esther Gordillo? López Obrador se irritó y acusó al conductor de calumnias y lo conminó a ser un periodista de los buenos, de los independientes, de los libres. En pocas palabras, lo estaba acusando de vendido por haberle hecho una pregunta que le disgustó.

José Cárdenas es un periodista serio, formal, abierto, que trata de que se escuchen “todas las voces”, pero envanecido el pejelagarto lo insultó por hacerle preguntas incómodas. En esos casos, como parecen verdades, no tiene respuestas, más que la ofensa.

El problema no es sólo contra el entrevistador, sino contra todo aquel que no esté de acuerdo con él, con todos aquellos que no piensan como él.

Nosotros entendemos que muchos están hartos, cansados, decepcionados del PRI, pero los extremos nunca serán buenos. El tabasqueño ha tenido el acierto de tomar como bandera la honestidad. Esto no lo hace honrado, pero sí le gasta simpatías de una sociedad lastimada por los abusos y los reiterados escándalos de corrupción. Ya desde antes se sabía de las charolas que pasaban para AMLO, pero los meses recientes revelan que el círculo cercano y candidatos de Morena son más de lo mismo y que, en el afán de ganar el poder, López Obrador les defiende sin complejos de reserva.

Cuando le dicen sus verdades a López Obrador, no sabe cómo reaccionar. Ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, a nosotros no nos gustan ni las ideas ni las propuestas de AMLO; pero, no por eso señalaría de traidores a sus muchos seguidores y simpatizantes. Recordemos que le dijo traidor a su propio hermano.

Por eso nos preocupam, porque él no sabe reaccionar y cuando se ve amenazado aparece su verdadera faceta: la autoritaria, la que ofende, la que descalifica, la que considera a su hermano traidor, la que insulta al periodista por hacer preguntas incómodas, la que pregona que no hay otro mesías más que él.

Si llega un tipo como él a la presidencia, veremos un Alí Baba, un Hugo Chávez y nos va a ir de la Trumpada, si no tiempo al tiempo.