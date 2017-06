Cima compartida

Real Independencia y San José mantienen paso perfecto

Iguala, Gro., Mayo 31.- El subcampeón Real Independencia y los “carpinteros” de la San José son los dos equipos que van de la mano en la cima de la tabla de posiciones del naciente campeonato de Reservas de Primera Fuerza, tras jugarse la fecha dos del Apertura en donde sólo dos juegos no se llevaron a cabo.

El pasado domingo en los diferentes patios futboleros de esta ciudad se desarrolló la jornada dos de la Liga Amateur de Iguala, en donde la oncena del Real Independencia a pesar de fallar claras oportunidades de gol se agenció el triunfo de 4-1 sobre los “abarroteros” de Covivesa que le está pesando el arranque en esta categoría.

El cuadro de los “carpinteros” tuvo que sudar ante los “universitarios” del Cesvi, que vendieron cara la derrota al son de 1-0, con estos tres puntos San José está en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Preventivos consiguió su primer triunfo de la campaña al derrotar 2-0 al San Gerardo, que no ha sumado puntos en este inició de torneo, Unión Iguala ganó 3-1 a Cañeros, Internacional aplastó 6-2 al Uda Dukla, Municipal se impuso de visitante al Campo Agrícola 2-1.

Los encuentros que no se jugaron por el mal estado de la cancha fueron, Furia Iguala contra Tamarindos y Nueva Alianza ante Reforma.