Detienen a líder invasor en Iguala; se cumple la ley

Iguala, Gro., Mayo 30.-Haciendo valer la ley, por indicaciones del presidente municipal de Iguala, Herón Delgado Castañeda, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, detuvieron a Eleazar Vargas Lara, dirigente de la Asociación Civil “Unidos por Iguala”, por el delito de despojo en flagrancia, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Alrededor de las 11:35 horas de este lunes, policías municipales acudieron a la colonia Nuevo Horizonte donde se realizó la detención del conocido líder, quien se encontraba con un grupo de personas invadiendo un predio que es área verde propiedad del municipio igualteco.

Al llegar al lugar los uniformados se percataron que Vargas Lara había colocado un techado provisional donde permanecía con un grupo de personas más cuya intención era construir viviendas en esta zona.

Ante esto, procedieron a la detención de éste líder ya que desde días atrás las autoridades habían acordonado el lugar para evitar que estas personas siguieran invadiendo el predio, mismas que habían sido notificadas que no podían permanecer ahí.

Ante el caso omiso de este grupo de personas, la autoridad procedió conforme lo marca la ley, por ello Eleazar Vargas quien liderea a estos colonos fue ingresado a las instalaciones de barandilla bajo el delito de despojo en flagrancia.

Alrededor de las 2 de la tarde fue trasladado al Ministerio Público para que la autoridad determinara su situación jurídica, mientras que al menos 20 personas se manifestaron en el centro de la ciudad y cerraron la vialidad de la calle Guerrero esquina Hidalgo y Bandera Nacional en protesta de la detención de su líder.

Los inconformes portaban cartulinas acusando al presidente municipal de haber mandado detener a su líder y manifestaron que lo habían golpeado, además de que señalaron que la detención fue ilegal ya que no mostraron ninguna orden de aprehensión, lo cual les pareció extraña.

Durante esta protesta la hija de este líder de nombre Blanca, dio una entrevista en la que señaló que hacían responsable al alcalde por lo que le pudiera suceder a Eleazar Vargas ya que él fue quien dio la orden para su detención sin mostrar ninguna orden de aprehensión en su contra, manifestó que esta detención fue porque colocaron unas carpas en dicho asentamiento para no mojarse.

Mientras se llevaba a cabo esta protesta en el centro de la ciudad, el detenido, a quien se le abrió la carpeta de investigación 12060380500889290517, declaraba en el Ministerio Publico.

En el lugar se encontraban el director de Gobernación Municipal, Miguel Salgado Martínez; el secretario de Seguridad Pública, Domingo Tlatempa Vázquez y el Jurídico del Ayuntamiento, Alfonso Arteaga Damasio, quienes acudieron a verificar la situación y estaban en espera de que el síndico Procurador del Ayuntamiento, Julio César Catalán Rendón acudiera a ratificar la denuncia por ser el apoderado legal del Ayuntamiento que tiene a su cargo la ley de guardia y custodia de los bienes del municipio.

Este medio de comunicación al indagar sobre la situación jurídica del detenido fue informado que esta detención fue bajo el cargo de despojo en flagrancia por estar invadiendo propiedad privada.

Según el Código Penal del Estado de Guerrero en su Artículo 245, Capitulo VII (despojo) señala que se impondrán de 2 a 8 años de prisión y de cien a cuatrocientos días de multa a quien dé propia autoridad por medio de violencia física o moral, el engaño o fortivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de este o de un derecho real que no le pertenezca, o que ocupe un inmueble que no sea de su propiedad en los casos en que la ley no lo permita, por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante o en los términos de las fracciones anteriores cometa despojo de aguas.

Sin embrago pese a este artículo según la información que fue consultada Eleazar Vargas Lara, saldría en libertad en el término de 48 horas que establece la ley por no ser un delito grave.

Cabe señalar que este conflicto en la colonia Nuevo Horizonte desde tiempo atrás persiste, las personas que encabeza Eleazar Vargas que pretenden apoderarse de este predio que es área verde, han sostenido varias reuniones con las autoridades a quienes acusan de que les engañan y no cumplen los acuerdos establecidos en las reuniones, sin embargo, en la última reunión que sostuvo el edil Herón Delgado Castañeda se les ofrecieron 15 lotes en la colonia Líderes del Sur para que pudieran construir sus viviendas situación que no aceptaron y la autoridad advirtió que si no se retiraban de este predio en la colonia Nuevo Horizonte se aplicaría la ley, lo cual se cumplió este lunes, en tanto los manifestantes señalaron que pese a la detención de su líder no desistirían, pero según información obtenida las autoridades negociarían la libertad del dirigente a cambio de que se retiren de esta área verde.