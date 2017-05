Retendrá SHCP aportaciones de seguridad social

Chilpancingo, Gro., Mayo 30.- A partir de julio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retendrá la aportación de seguridad social de los trabajadores de la Secretaría de Salud de Guerrero, confirmó la secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de esa dependencia (SNTSSA), Beatriz Vélez Núñez.

La también diputada federal del PRI, respaldó la gestión del gobernador Héctor Astudillo Flores para que la dependencia federal asuma la rectoría de la nómina del Sector Salud, lo cual ha gestionado desde el año 2013, manifestó.

En entrevista, Vélez Núñez explicó que la medida beneficiará a los trabajadores porque los gobiernos estatales, como el de Guerrero, ya no podrán utilizar sus aportaciones para cubrir gastos de nómina o de operación, como ocurrió en las pasadas administraciones estatales, principalmente con los ex gobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez.

Reveló que del año 2013 a la fecha la SS de Guerrero no ha reportado 2 mil millones de pesos por concepto de cuota de seguridad social de los trabajadores, quienes “lógicamente están muy molestos y tienen razón”.

“Este recurso se retenía en la propia Secretaría de Salud y lo utilizaban para diferentes rubros; pago de nómina y de programas, personal de contrato, entre otros conceptos, menos para el ISSSTE”, señaló.

Explicó que esa omisión afectó a los trabajadores porque la SSA retenía sus aportaciones, pero al no las entregaba al ISSSTE y FOVISSSTE, Pensión ISSSTE, entre otras instancias, y en consecuencia sus cotizaciones se reflejaban en “ceros”, por lo cual les cargaban intereses moratorios. “El trabajador tiene que pagar doble, la primera (cuota) a la institución y la segunda a los intereses moratorios”, sostuvo.

Agregó que el problema es muy complejo y de solución urgente, por lo cual se reunió con los dirigentes nacionales del SNTSSA, encabezados por el senador Joel Ayala Almeida, y el diputado federal Marco Antonio García Ayala, quienes dialogaron con las autoridades de Guerrero.

Además de que en el pasado periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, se presentó un exhorto a los gobiernos estatales para que reportaran las aportaciones de los trabajadores directamente al ISSSTE, pero lamentó que hasta el momento no se ha concretado, y por eso solicitaron la intervención directa de la SHCP.

“Se pidió que Hacienda retenga estos recursos, como lo hace actualmente con los maestros, para que de esa forma nuestros compañeros no tengan que pagar doble y vayan al corriente de lo que corresponde a las cuotas de seguridad social”, dijo, y añadió que eso también aplicará en los conceptos de ISR, arrendamientos y aseguradoras de retiros, de riesgos laborales, entre otras.