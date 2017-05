Dramática calificación

Tamarindos defenderá su corona tras empatar 1-1 y vencer en tiros penales a San Juan, en semifinales de Juvenil "B"

Iguala, Gro., Mayo 30.- Sufrido y rasposo fue como se dio el pase del campeón Tamarindos a la final del Clausura 2017 de Juvenil “B”, ya que en su duelo semifinal se encontró con un enjundioso San Juan que llevó la serie hasta sus últimas instancias y tras empatar a un gol durante el tiempo reglamentario donde sufrieron 3 expulsiones por una de los “rayados”, en la definición de los penales los “tamarinderos” fueron más certeros al anotar 3 tantos, mientras que su rival no tuvo la puntería fina y terminó cayendo de cara al sol en esta batalla que mandó a los dirigidos por Carlos Peña a buscar el bicampeonato.

La determinación de ambos provocó que el duelo fuera subiendo de tono hasta que llegó la primera amonestación al minuto 22 para los “albiverdes”, poco a poco los dirigidos por Carlos Peña fueron tomando confianza hasta lograr irse al frente con la anotación de Ulises Escobar al minuto 30, este tanto no provocó descontrol en los “rayados” y mantuvieron el orden para no recibir el segundo antes de irse al descanso.

Para el segundo tiempo recién se iniciaban las acciones cuando al minuto 41, Jorge Sánchez llegó a la cita para dejar el tablero con empate a uno, Tamarindos herido en el orgullo se lanzó al frente, abrió la cancha, tiro centros pero nada pudo encontar el fondo de las redes, esta situación provocó descontrol para éstos y las tarjetas rojas comenzaron a llegar, en total fueron 3 para los ”tamarinderos” por una de los “rayados”.

Tras culminar el empate a un gol la tanda de tiros penales fue inevitable para definir al segundo finalistas que acompañaría a Cañeros a la final. Tras iniciar la serie Tamarindos se portó a la altura anotando tres disparos por conducto de Ulises Escobar, Víctor Tavira y Luis Álamo, mientras que el portero Juan Gómez atajó dos y el otro lo echaron por encima de la portería para dejar esta serie 3-0, que ahora pone a Tamarindos en la final donde buscarán el bicampeonato y la cuarta estrella de su historia en esta categoría.