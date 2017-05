A pesar de presupuesto de 180 mdp para cultura en 2015, no se hizo nada: Leyva

En el año 2015 hubo un presupuesto histórico de 180 millones de pesos para el rubro de la cultura en la entidad, sin embargo, no hubo nada de desarrollo cultural, no existen rastros de nada y no se encontraron equipos digitales, ni tampoco se tiene algún inmueble nuevo, alguna reconstrucción arquitectónica y no se realizaron nuevos festivales porque todo se fue en eventos, aseguro el titular de la Secretaria de Cultura de Guerrero (Secultura), Mauricio Leyva Castrejón.

Indicó que en el estado nunca se tuvieron políticas culturales y apenas se comienzan a establecer en este año, en el ánimo de poder proyectar el eje rector de las políticas culturales y se busca la animación cultural con el desarrollo cultural de la entidad suriana.

Leyva Castrejón reconoció que cuando no existen políticas culturales llegan personas sin perfil y andan sin brújula y sin hoja de ruta como ha ocurrido en Guerrero que llegan a improvisar y ello lamentablemente se ha vuelto muy común.

Mencionó que en la entidad se ha confundido el proceso cultural con las animaciones culturales cuando no es lo mismo y puso como ejemplo que no se hizo nada de desarrollo cultural, a pesar de que en el 2015 de manera histórica se tuvo un presupuesto de 180 millones en ese rubro en Guerrero.

Insistió en que no han existido políticas culturales de gobierno y se tiene una idea errónea sobre el concepto de cultura, con las políticas públicas o los procesos culturales y consideró importante que las secretarías de Cultura adquieran una vocación enfocada a una cultura de paz y desarrollo humano.

Ante ese panorama, indicó el funcionario, es necesario ir construyendo consensos con esquemas de trabajo viables, para que quienes estén en los puestos políticos vayan consolidando las plataformas.

Mauricio Leyva comentó que en muchas ocasiones el tema de la cultura pareciera ser político y no lo es y no debe verse de esa manera, por ello es interesante dar paso a su análisis porque si la política de la administración federal es colocar a la cultura en el centro del hombre, “la tendencia es que estamos en un incipiente de políticas culturales”.