Hay 540 espacios para interesados en la Licenciatura en Educación: SEG

Chilpancingo, Gro., Mayo 29.- Hay 540 lugares en las normales públicas de la entidad que se distribuirán hasta finales de mes para jóvenes que deseen estudiar una Licenciatura en Educación, donde a pesar de la Reforma Educativa y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, no hubo una baja en los espacios.

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui, dio a conocer que hasta el miércoles 31 de mayo estarán entregando fichas a quienes deseen estudiar en alguna de las normales públicas de la entidad.

Explicó que cada normal tiene su propia matrícula y en las nueve normales se entregan 540 espacios de primer año de licenciatura.

Al funcionario se le preguntó si por la desaparición de normalistas en Iguala hubo una disminución en la matrícula en esas normales públicas. Al respecto, dijo que la Normal de Ayotzinapa tiene autorizadas 140 matrículas de nuevo ingreso y “este año se le autorizó el mismo número, no se le ha disminuido, aunque sí hubo el año pasado un menor número de jóvenes que se interesaron en estudiar en esa normal”.

Indicó que para este año la Normal de Ayotzinapa y la Secretaría de Educación “hicieron un programa de difusión tanto para la normal de Ayotzinapa como para las ocho normales restantes, para que se inscriban a estudiar” y agregó que a las nueve normales se les respetó el número de matrículas que entregaron el ciclo escolar que está en curso.

Añadió que esperaban que tras la desaparición de los normalistas y por la Reforma Educativa, menos jóvenes se interesarían en estudiar una licenciatura en Educación, “pero no fue así, la única escuela que no completó su matrícula fue Ayotzinapa, por todos los acontecimientos que hubo, el resto de las normales sí completaron su matrícula”.

Arturo Salgado dijo también que las escuelas privadas que ofrecen una licenciatura están normadas por la Secretaría de Educación. “A cada normal privada se le otorga un determinado número de matrícula, nadie puede aperturar una carrera o repartir fichas si no tiene autorización”, remarcó.