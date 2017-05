Realizará gobierno del estado desazolve de drenajes: Carro

Iguala, Gro., Mayo 29.- Con la finalidad de evitar los encharcamientos que año con año se dan en diversos puntos de la ciudad ante el temporal de lluvias, el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Arturo Palma Carro, dio a conocer que en próximos días el gobierno del estado iniciará con los trabajos de desazolve de drenajes en varias colonias del municipio.

Explicó que para que estos trabajos se realicen lo más rápido posible y evitar afectaciones en los domicilios por las inundaciones se utilizarán varios camiones hidrobactor, para remover toda la basura que tienen obstruidos los drenajes de la ciudad.

Detalló que en las colonias que se realizarán estos trabajos de limpieza de drenaje son Adrián Castrejón, Tamarindos, Plan de Ayala, Seguro Social, López Mateos, Ruffo Figueroa, Jardines del Sur, San José, San Gerardo, Unidos por Guerrero, 23 de Marzo, Río Balsas, Juan N. Álvarez, Educación, 20 de Noviembre y el Centro.

Palma Carro dijo que se tiene contemplado que estos trabajos inicien a más tardar en 15 días ya que en estos momentos se están concluyendo las licitaciones, porque se trabajará con varios camiones a la vez para que esta limpieza sea rápida.

Al cuestionarle si se tiene algún proyecto para realizar el cambio de drenaje en la ciudad debido a que en muchas partes ya no existe drenaje y donde hay es obsoleto, refirió que por el momento no ya que esta solicitud la debe de hacer el municipio y hasta ahora no la han hecho, pero puntualizó que en cuanto el municipio haga llegar la solicitud se contemplara porque sabemos que el problema de drenaje sanitario en Iguala es serio y la instrucción del Gobernador Héctor Astudillo Flores es apoyar a este municipio en lo que más se pueda.