Ganar perdiendo y viceversa

Dentro de ocho días la expectación sobre triunfos y derrotas partidarias habrá terminado. El Estado de México, es la entidad con mayor número de electores, asiento de importantes miembros de la élite política y destacadamente del tristemente célebre Grupo Atlacomulco. Merced a estos datos muchos analistas consideran que el partido que obtenga la gubernatura el 4 de junio, tendrá asegurada la presidencia de la República en el 2018. Cuidado con la inducción. Si fuera cierto ¿tendría sentido postular candidatos a presidentes en el siguiente proceso electoral? ¿Cuál sería entonces el propósito de los partidos que resulten perdedores en la jornada del próximo domingo?

Al margen de cualquier otra sorpresa, al momento los indicios apuntan a Alfredo del Mazo Maza (PRI) y Delfina Gómez Álvarez (Morena). Al final del día, esperemos sea sin trampas y sobre todo sin violencia, uno de ellos va a levantar el puño en señal de triunfo. De ganar el priista no sería novedad; en cambio, inaudito si pierde. Si obtiene la victoria gracias a acciones indebidas, puntualmente denunciadas por sus contrincantes, ganaría perdiendo. Triunfo pírrico. Obtenido enalteciendo al vencido y dañando al supuesto vencedor. Valor agregado significarán el porcentaje de participación del electorado mexiquense y la diferencia en número de votos de su principal competidor. Gran abstencionismo y superar con pocos votos hablarían de ilegitimidad. Por demás, durante la campaña y los debates, no solamente fue la candidata de Morena, también Josefina Vázquez Mota (PAN) y Juan Zepeda Hernández (PRD), evidenciaron la corrupción y sus secuelas en las administraciones estatales. En consecuencia, imponerse Alfredo del Mazo con base en estas condiciones no sería buen referente en la disputa para que el PRI permanezca en Los Pinos. La credibilidad de este partido quedará altamente minada.

En contraparte, si Gómez Álvarez fracasa en el intento, tendrá íntegro el ánimo de la dignidad. El reto era enorme. El electorado mexiquense, sabía de ella pero no la identifica como una mujer dedicada y viviendo de la política. La condición de maestra y apenas expresidenta de un municipio, hicieron que su adversario priista la descalificara. Según él Delfina no es apta, no tiene la preparación para gobernar la entidad. Ella, con humildad aceptó no ser de alcurnia política ni tener “la experiencia para robar y engañar”, pero sí disposición y capacidad para asumir tal responsabilidad. Las credenciales que presentó ante la ciudadanía fueron sencillez y honestidad. La revelación de descuentos aplicados a trabajadores durante su gestión municipal no tuvo el efecto que esperaban los interesados en contener la aceptación que estaba adquiriendo. Tampoco causó estragos a su campaña la vinculación con el montaje protagonizado por Eva Cadena.

En razón de todo lo adverso que tenía en contra, la candidata de Morena, aun perdiendo gana. Logró, más que los abanderados del PAN y el PRD, sumar inconformidad y hartazgo ciudadano para que, después de más de 80 años de PRI, haya alternancia política en el Edoméx. Insisto, de no alcanzar el objetivo, de todas maneras Del Mazo no tendría condiciones para actuar igual que sus antecesores Eruviel, Peña Nieto, Montiel y demás. Sobre todo, si no llega de manera limpia y la gente percibe solapamiento de las instancias jurisdiccionales. Moralmente sería inaceptable. Por supuesto, aunque para fines prácticos y superar escollos, incorpore a la administración a representantes de las fuerzas políticas que, por diferencias con López Obrador, rehusaron declinar.

Recurso desgastado para la siguiente contienda será imputar corruptelas de parte del PRI, PAN y PRD. En el proceso electoral que está por concluir, hubo demasiado empeño de los presidentes nacionales de estos partidos para que la sociedad viera y entendiera que López Obrador y Morena, son igual de corruptos. Que enarbolan falsamente la bandera de la honestidad. Empero, los videos de la diputada veracruzana y los descuentos “arbitrarios” a los trabajadores no les alcanzaron para que la gente olvidara los increíbles ingresos y el patrimonio que han logrado siendo tan jóvenes Enrique Ochoa, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales.

En adelante seguramente van a urdir otras situaciones para detener u obstaculizar al puntero en la carrera rumbo a la presidencia. La agresión que recibió en Veracruz por mujeres, pudiera ser un aviso. A AMLO podrán cuestionarlo de populista, autoritario, inventarle señalamientos; en cambio no comprobar que posee riqueza inexplicable, ingresos de procedencia ilícita y/o propiedades inmobiliarias en el extranjero. Ciertamente, si algo se pareciera en hechos con Moreira, Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte o cualquier otro ejemplo de ex gobernador corrupto, sus malquerientes lo habrían destruido desde hace tiempo. Dicen que golpe que no mata fortalece. Él no era candidato en ningún estado y los ataques que recibió no pusieron en duda su honestidad.