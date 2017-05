Ayotzinapa no se vende, dicen jóvenes normalistas

Iguala, Guerrero, Mayo 28.- Con la consigna de que Ayotzinapa no se vende y septiembre del 2014 no se olvida, estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos Lagunas” e integrantes del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, colocaron ofrendas florales y marcharon por las principales calles de Iguala para exigirle al gobierno que no simule con las cuatro nuevas líneas de investigación.

Al cumplirse 32 meses de los ataques, desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes, así como el asesinato de seis personas, tres de ellos normalistas, a mano de policías municipales y civiles armados, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales, arribaron a la esquina de Juárez con Periférico Norte en la estela colocada en memoria de sus compañeros Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.

Ahí, realizaron un mitin y luego de colocar una ofrenda floral, estudiantes e integrantes de organizaciones sociales reiteraron su exigencia al gobierno de la aparición con vida de los 43 jóvenes desaparecidos en septiembre del 2014 y castigo a los culpables como justicia para las 43 familias que sufren la pérdida de un ser querido.

Uno de los integrantes del Bloque Democrático se comunicó vía telefónica con uno de los padres de familia, quien responsabilizó al gobierno de los hechos ocurridos hace 32 meses y de que no se haya dado con el paradero de sus hijos siendo que ninguna de las supuestas “verdades históricas” que pretendieron imponer son verídicas.

Los manifestantes concluyeron su mitin cantando el himno “Venceremos” levantando el puño de la mano izquierda.

Los estudiantes e integrantes de organizaciones sociales partieron en marcha unos 500 metros para llegar a la estela de luz del normalista, Julio César Mondragón Fontes, ubicada en la ciudad Industrial, la cual fue vandalizada por personas desconocidas quienes le prendieron fuego y quitaron las placas colocadas en memoria del “Chilango”.

En este lugar, también colocaron una ofrenda floral y uno de los oradores le exigió al gobierno que no sean una mentira más ni simulación las cuatro líneas de investigación que se abrieron, debido a que personas del municipio de Huitzuco participaron en la desaparición de los normalistas.

Además acusaron de que se reanudó el servicio del transporte Iguala-Chicago, ruta que utilizan grupos criminales para el traslado de drogas y que fue uno de los motivos por el que, policías federales e integrantes de grupos de la delincuencia organizada confundieran y atacaran el autobús en que viajaban estudiantes la noche del 26 de septiembre del 2014.

También advirtieron que seguirán siendo la piedra incomoda para el gobierno porque para ellos como padres, estudiantes de la normal e integrantes de organizaciones sociales no se ha terminado la lucha por la dignidad y la justicia y concluirá cuando regresen con vida a los 43 jóvenes desaparecidos.

Al finalizar el mitin y cantar el himno venceremos, los estudiantes e integrantes de organizaciones sociales se trasladaron en autobuses y vehículos particulares a la esquina de Bandera Nacional y carretera Iguala-Taxco, donde partieron en marcha hacia la plaza cívica de “Las Tres Garantías”.

Durante el trayecto, uno de los jóvenes estudiantes sentenció que no quieren que septiembre se convierta en un 2 de octubre de 1968, y que sólo se recuerde con marchas y al final se olviden, si no que su objetivo es castigo para los culpables y justicia para los 43 padres.

Otro de los jóvenes dijo que tienen miedo de caminar por la calles de Iguala, porque es una ciudad manchada de sangre y a pesar a que ponen en riesgo su vida, continuarán luchando por esclarecer los hechos y lamentó que sean pocas las personas a quienes les interesa la verdad de septiembre del 2014.

Por lo que el contingente gritaba a una sola voz “Ayotzinapa no se vende y septiembre del 2014 no se olvida”, reiterando su exigencia de justicia y castigo a los culpables.

Al concluir la marcha en la plaza cívica de “Las Tres Garantías”, se llevó a cabo un evento político-cultural, para luego, los normalistas regresaran a las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa en Tixtla.