Educando con Valores

“Responsables de turismo del gobierno alemán destacaban que sus conciudadanos empezaban a notar que nuestra proverbial amabilidad española ya no es la que era. A pesar de que seguimos considerándonos personas sensibles, educadas, solidarias y amables, la recesión económica deja a su paso desconfianza, mal humor y descortesía. Los expertos advierten que la amabilidad es un importante factor de la cohesión social, y confinarla a un segundo plano nos perjudica casi tanto como la bajada del producto interno bruto. Es posible que además de aprobar reformas laborales, de subir el IVA y de revisar el sistema de pensiones, redescubrir la amabilidad sea un camino todavía sin explorar, para salir de la crisis”

Carmen Grasa

Existen diversos factores a los que se atribuye la grave crisis social que ahora enfrentamos; por ello, considero imprescindible abordar el concepto de amabilidad, teniendo como antecedente que dicha palabra deriva del latín “amabiltas, -tis” que se define como “cualidad de ser amable” o “acción de amabilidad” y del verbo “amare” que quiere decir “amar” y el sufijo “idad” que es igual a “cualidad”. Por tanto, alude al acto o al estado de la conducta creativa a otros seres humanos. Ahora bien, el oncólogo sueco Stefan Einhorn, quien desarrolló el concepto de inteligencia ética, -que se suma a los ya conocidos de inteligencia analítica y emocional-, expone que una persona amable atesora un alto coeficiente de dicho tipo de inteligencia y es capaz de desarrollar una gran disposición para hacer el bien. Juan Carlos Zubieta Irún, sociólogo y profesor de la Universidad de Cantabria, aportó: “La clave está en la actitud espontánea y generosa. Según mi criterio, es amable quien de forma altruista quiere ayudar. No busca obtener ningún beneficio, sólo quiere ayudar, y en ello pone una pizca de calor humano. La persona amable da afecto”.

Diversos (as) autores (as) han trabajado el concepto de amabilidad, y concluido que ésta es fruto de una combinación de cinco factores: simpatía, amor, comprensión, empatía y generosidad. Lo anterior, -coinciden-, proporciona además beneficios adicionales como: a) Representa una fuente de placer: ya que ser amables provoca una emoción positiva que activa el área del placer de nuestros cerebro y nos proporciona una sensación de bienestar semejante a la que nos ofrece una buena película, escuchar música, hacer deporte, oler un aroma agradable e, incluso, una buena relación sexual; b) Aumenta la salud: debido a que nos ayuda a gestionar mejor aquellos impactos negativos que recibimos, tanto un nivel emocional como a nivel físico, y diversos estudios han concluido que, al tratarse de una emoción positiva, se puede convertir en una aliada perfecta para soportar mejor el dolor físico o atenuar notablemente las sensaciones de ansiedad; c) Aporta Paz: bajo el precepto que nuestro sistema inmunológico se verá favorecido notablemente, pues practicar la amabilidad nos ayudará a regularlo, entre otras razones porque podremos reducir los niveles de cortisol, que es la llamada hormona del estrés, que se libera en grandes cantidades cuando vivimos momentos difíciles o de intranquilidad; aunado a algunos otros puntos como: mejorar la imagen, conquistar almas, multiplica amistades, cultiva la inteligencia, aumenta la empatía, reequilibra asertivamente, dulcifica la vida y da felicidad.

La amabilidad, entonces, es considerada como el acto o el estado del comportamiento caritativo hacia otras personas y seres, donde la persona amable es aquella que por su actitud afable, complaciente y afectuosa es digna de ser amada, considerando que es afabilidad en la conducta, naturalidad en el obrar, paz en el semblante, benevolencia en la mirada y que la sola palabra amable es dulce, anima, levanta, consuela y fortalece. La amabilidad se comunica y trasmite y pone la sensibilidad más profunda de la persona al bien y al servicio del (la) otro (a). La amabilidad se caracteriza por tener hacia los demás: dominio propio, actitud pacificadora, respeto, honra, gozo y consideración. No existe la amabilidad ni la compasión sin el (la) otro (a), pues es indispensable considerar la existencia del prójimo para la existencia de la amabilidad o la compasión.

La amabilidad es una actitud, es ofrecer lo que mejor se tiene y compartirlo con los demás, de manera generosa e incondicional, y sin duda constituye una manera constante de vivir y fluir con uno (a) mismo (a) y con el (la) otro (a). Sin duda, vale la pena preguntarnos si nacemos con amabilidad o la aprendemos; en este aspecto hay que saber que una buena parte de la amabilidad es innata y está influenciada por factores genéticos, pero también, depende de cada persona cultivar su actitud amable, fortaleciéndola a través de la práctica. Y tendremos que partir por un autodiagnóstico, para quizá descubrir que la vivimos y somos amables, o que nos falta fortalecer esta cualidad, lo que debe constituir entonces un gran propósito. Lo importante es que nos demos cuenta y podamos optar por ser amables, así como reconocer que la amabilidad contribuye fuertemente con la felicidad de quien la ofrece.

Para cambiar nuestra realidad, es imperativo reconocer que la amabilidad nos hará seres sensibles, accesibles, sencillos y nos permitirá tener aquella actitud de disponibilidad que responde con gusto al acercamiento con quienes nos rodean. La amabilidad, según expertos (as), debe ser esa cualidad que nos permita tener el corazón, los sentidos y el alma abierta a lo que pueda suceder en un vínculo que nos da la oportunidad de aceptar respetuosamente la presencia, la existencia y la singularidad: es saber acompañar, saber estar, saber compartir… saber comprender a las y los demás desde lo profundo, con su historia personal que le permite percibir, sentir y vivir la vida de una manera particular, y saber aceptar y valorar nuestra propia historia, atesorándonos a nosotros (as) mismos (as).

Por todo lo anterior, agradezco profundamente a quienes, con el ejemplo, cultivan la amabilidad y demuestran que es posible mejorar nuestro contexto, e invito a madres, padres y docentes a difundir, -a través de nuestro propio actuar-, la amabilidad como una cualidad indispensable en todo ser humano para contribuir al logro del progreso de nuestra sociedad.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alexaig1701@live.com.mx.