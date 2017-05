En las nubes

Muchos de nosotros llegamos a un punto en nuestra vida donde hacemos la transición de padres a abuelos. Hasta bisabuelos. Y si bien puede ser un momento de alegría en nuestra vida, ser abuelo es una experiencia cargada de desafíos.

El escritor de comedia Gene Perret resume la vida de un abuelo en estas divertidas citas.

Si tienes nietos seguro que te sientes identificado.

Nietos las únicas personas que pueden obtener más de ti que el estado

Hay cosas que no me gustan de mi nieta: cuando no hace su siesta de la tarde y cuando no me deja hacer la mía.

Una hora con tus nietos puede hacerte sentir joven de nuevo. Después de ese tiempo ya empiezas a envejecer rápidamente.

Mis nietos creen que soy la persona más vieja del mundo. Y después de dos o tres horas con ellos, yo también lo creo.

No malcrío a mis nietos es solo que corregirlos a menudo requiere más energía de la que me queda.

Los abuelos están aquí para ayudar al niño a meterse en travesuras que todavía no han pasado.

Me gusta hacer cosas bonitas por mis nietos, como comprar esos juguetes con los que siempre he querido jugar.

El séptimo día en que Dios descansó. Si hubiera tenido nietos debían haber estado fuera del cielo. Digo yo.

¡Mis nietos son una joya, les doy mis monedas y ellos me dan un millón de placer.

Qué más podemos decir. Allí está todo.

Son ellos, la alegría de su casa y, a veces, de la nuestra.Los abuelos somos felices cuando llegan. Pero aún más, cuando se van.

Un beso también a sus madres

