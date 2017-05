"Deadpool 2" tiene nuevo villano

La cinta Deadpool 2 dará comienzo a su rodaje este verano, y aunque el reparto de la película que encabeza Ryan Reynolds está bastante nutrido, una cara nueva se suma a las aventuras de los mutantes. Jack Kesy es el último fichaje del filme que llegará en junio de 2018.

Eso sí, según informa Variety, Kesy no será ni mucho menos ‘compañero’ del gamberro superhéroe.

El actor conocido por su papel como vampiro en la serie creada por Guillermo del Toro, The Strain, interpretará a un villano cuya identidad todavía no ha sido revelada.

Jack Kesy se une así a Ryan Reynolds, que una vez más da vida al incontrolable superhéroe Deadpool; Morena Baccarin repite como el interés amoroso de Wade, Vanessa; Josh Brolin será Cable; Brianna Hildebrand interpretará a la telépata Negasonic Teenage Warhead; la actriz de la aclamada serie Atlanta, Zazie Beetz, será la mercenaria mutante Domino, y Karan Soni será una vez más Dopinder.

Deadpool 2 estará dirigida por David Leitch (John Wick (Otro día para matar), Atómica), y, aunque los detalles de la trama todavía se desconocen, ha contado con los guionistas Drew Goddard (Daredevil, Guerra Mundial Z), Rob Liefeld (Deadpool), Fabian Nicieza (Deadpool, Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds), Rhett Reese (Life (Vida), Bienvenidos a Zombieland) y Paul Wernick (G.I. Joe: La venganza, Zombieland).

Más estrenos mutantes

Junto a Deadpool 2, en 2018 llegará tambien X-Men: The New Mutants, protagonizada por Maisie Williams y Anya Taylor-Joy que darán vida a Magik y Wolfsbane. Fénix Oscura será la última cinta, por el momento, de los mutantes. El 2 de noviembre de 2018 es la fecha elegida para la nueva entrega de la saga X-Mendirigida y escrita por Simon Kinberg, que tendrá a Sophie Turner (Juego de Tronos) por protagonista.