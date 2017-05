Leyendas del Rock: Green Day- III parte

Iguala, Guerrero, Mayo 27.- Y tras haber logrado un boom con su álbum American Idiot, Green Day dio la vuelta a la página y comenzó un nuevo capítulo.

21st Century Breakdown

El octavo disco de estudio de la banda fue producido por Butch Vig con quien la banda grabó 18 canciones divididas en tres actos, tratando de dar a entender que se trataba de su segunda ópera de rock después de lo que fue el disco anterior.

Esta producción fue abanderada por 5 sencillos, Know Your Enemy, 21 Guns, East Jesus Nowhere, 21st Century Breakdown y Last of the American Girls.

Los primeros dos describen bastante bien la temática del disco, pues hablan de la manipulación que proviene del gobierno, la religión, los medios o cualquier otro tipo de autoridad. La gran parte de la crítica especializada alabó las letras escritas por Billie Joe Armstrong, a quien describieron como un autor maduro.

Tras su publicación el 15 de mayo del 2009, el álbum se dedicó a recibir infinidad de reconocimientos logrando posiciones altísimas en listas como la Billboard 200, la lista UK y varias más. Algunos premios obtenidos fueron los Grammys en su edición 52 al Mejor Álbum de Rock y el MTV Music Video Award Japan.

Algunos de los temas más aclamados por los fans fueron Know Your Enemy, ¡Viva la Gloria!, Peacemaker, Murder City, The Static Age y 21 Guns, esta última agrandó su popularidad al aparecer en el soundtrack de la película Transformers 2: La venganza de los caídos.

El desempeño en ventas fue espectaculr, pues apenas para diciembre del 2010 ya se habían vendido más de 10 millones de copias tan solo en los Estados Unidos, mientras que en el resto del mundo las ventas ascendían a más de 3 millones y medio.

¡Uno!

Después de lograr otro éxito con 21st Century Breakdown, Green Day comenzó a darle vida a una interesante trilogía que comienza con ¡Uno!, mismo que fue grabado en febrero del 2012 y concluyó en junio del mismo año, siendo publicado el 24 de septiembre de aquel año. Este disco marcó el regreso del productor Cavallo, quien trabajó por última vez con la banda en 2004.

La portada del álbum muestra la cara de Billie Joe Armstrong con los ojos tachados y su primer sencillo fue Oh Love que logró la posición número 1 en las listas de popularidad apenas en su primera semana de estreno.

El segundo sencillo fue Kill the DJ, seguido por Let Yourself Go, mismos que también rindieron excelentes resultados y con los que Green Day introdujo su primera trilogía, al tiempo que dejaron claro que esta no sería una tercera ópera de rock, sino que era el proceso de una fiesta, en la que ¡Uno! es el momento en el que te adentras en una fiesta, ¡Dos! es donde ya estás dentro de la fiesta y ¡Tré! es el momento en el que ya estás limpiando todo el desastre.

Este primer disco está conformado por 12 canciones.

¡Dos!

Esta segunda parte de la trilogía fue lanzada al mercado el 12 de noviembre del mismo 2012 y solo tuvo un sencillo, Stray Heart que fue liberado el 8 de octubre, aunque el nombre se conocía desde el 3 de octubre, fecha en la que la banda publicó la lista de canciones que en total suma 13 temas, es decir, una más que el antecesor.

La portada de este disco muestra a Mike Dirnt, el bajista de la banda, igualmente con los ojos tachados.

Algunas de las canciones más representativas del álbum son See You Tonight, Fuck Time, Lazy Bones, Wow! That´s Loud y Amy, esta última canción es una dedicatoria a la cantante Amy Winehouse, a quien Billie no conoció pero consideraba que su muerte era una pérdida trágica, además, concuerda con la temática del disco en el que es una fiesta y esta canción es la última del tracklist, dando a entender que la muerte es una consecuencia de las fiestas descontroladas, típicas del género del rock.

La promoción de ¡Dos! fue en gran parte a través del juego Angry Birds en el que la musicalización de varios niveles fueron las canciones de este disco.

¡Tré!

¡Tré! se convirtió en el undécimo álbum de estudio de Green Day, el 11 de diciembre del 2012, cuando se publicó el disco.

Éste es el tercer y último álbum que conforma la trilogía que la banda publicó a través del sello discográfico Reprise Records. La portada de este disco como era obvio, fue la cara del baterista Frank Edwin Wright III, quien es mejor conocido como Tré Cool.

Este disco contiene 13 canciones, siendo Drama Queen, Amanda, 99 Revolutions, X-Kid y The Forgotten, los temas más representativos.

99 Revolutions fungió como la canción de apertura de los conciertos de la gira promocional de la trilogía, además de que apareció en los créditos de la cinta The Campaign, mientras que The Forgotten forma parte de la banda sonora de Twilight: Amanecer parte II.

Revolution Radio

Finalmente, Green Day comenzó a grabar en abril del 2015 lo que hasta la fecha ha sido su última producción, misma que concluyó en junio del 2016 y que vio la luz el 7 de octubre del mismo año.

Tras su salida al mercando, Revolution Radio logró escalara a la posición número 1 de la lista Billboard 200, además de que logró el mismo puesto en países como Nueva Zelanda, Irlanda, Italia y el Reino Unido.

Su primer sencillo fue Bang Bang que toma como inspiración los constantes tiroteos masivos que suceden en los Estados Unidos. Posteriormente se publicaron los sencillos Still Breathing y Revolution Radio.

El disco tuvo muy buena recepción por parte de la crítica y de la gran base de fans con la que cuenta el grupo, sin embargo, la popularidad de su primer sencillo se exponenció tras la presentación que realizó Green Day durante los American Music Awards en su edición del 2016, en la que fueron la banda estelar en realizar show en vivo y en la que realizaron una fuerte crítica a Donald Trump al incluir en su canción un segmento en el que gritaban “No Trump, No KKK, No Facist USA”.

Aquella actuación dio mucho de qué hablar e incluso se convirtieron en Trending Topic en Twitter, además de que en numerosas entrevistas posteriores al show fue tema de plática, como lo conversaron con James Corden en el programa The Late Late Show, uno de los más populares en la actualidad en la televisión norteamericana.

En la actualidad, Green Day se encuentra de gira promocionando Revolution Radio, siendo su próximo concierto el 4 de junio en Holanda, seguido de varias fechas más en Europa para posteriormente regresar al continente americano donde estarán teniendo presentaciones en Canadá y los Estados Unidos y la última fecha programada al momento es el 16 de septiembre en el Rose Bowl de Los Ángeles en California.

Sin duda alguna, Green Day es un gran referente del rock, pues han logrado mantenerse vigentes a lo largo de 3 décadas y no parece que vayan a parar pronto, por lo que aún queda mucho Green Day para disfrutar. ¡Hasta la próxima!