Desmiente alcalde de Tepecoacuilco formación de Policía Comunitaria

Tepecoacuilco, Gro., Mayo 27.- El presidente municipal de Tepecoacuilco, Julio Galarza Castro desmintió que las comunidades situadas en los límites con la carretera federal México-Acapulco hayan conformado una Policía Comunitaria.

El primer edil aseguró que en su municipio se puede transitar libremente y que la seguridad está garantizada, no sólo para los ciudadanos, sino también para los visitantes.

En entrevista, Galarza Zavaleta dijo que el reporte que tiene, es que hubo gente de algunas comunidades de Cocula, que acudieron a Tonalapa del Sur a dialogar con la gente, pero eso no significa que se haya conformado un grupo de comunitarios.

“Hemos dado instrucciones de que la seguridad se refuerce por esa zona, hay recorridos y operativos por las comunidades. Yo tengo la información, de que no hay tal conformación de comunitarios. Las únicas policías son las que tienen los pueblos, las policías tradicionales las que reconoce la ley”.

“En el municipio hay tranquilidad, hay seguridad y libre tránsito. La gente se da cuenta de eso, la gente de Tepecoacuilco y la que nos visita puede caminar con tranquilidad. Tepecoacuilco es un municipio seguro, porque hay paz”.