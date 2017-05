Pediatrucos...y algo más

A través de los años, México ha recorrido un camino sinuoso, accidentado y hasta trágico. Y dígalo si no después de los cientos de miles de mexicanos que han fallecido como consecuencia de la violencia desatada desde el gobierno de Felipe Calderón en su guerra contra el crimen organizado. Calderón llegó al poder tras un fraude electoral que la Historia y los historiadores lo han constatado y aceptado como tal y, a pesar de ello, hay mucha gente que defiende al panista y hasta daría su voto por Margarita Zavala esposa del bautizado en su momento como el ChaPeLen (chaparro pelón de lentes) o FeCal. La privatización de Telmex, la Banca mexicana, ferrocarriles, de todo lo que era del gobierno y que incluye Pemex y hasta la energía eléctrica ha adelgazado y empobrecido al Estado mexicano. Las grandes corporaciones nacionales e internacionales explotan las riquezas del subsuelo mexicano, extraen enormes cantidades de oro y la plata y dejan contaminación de tierras y mantos acuíferos sin que haya ley que proteja a la población. A pesar de los miles de millones de dólares que dejó de ganancia la venta de petróleo en los últimos 30 años, el país ha crecido a un ritmo tan lento que prácticamente damos 2 pasitos para adelante y un pasito para atrás, (¿ó dos y dos?). Nuestra economía, cada vez se hace más pequeña comparada con, por ejemplo, nuestros socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: Canadá y Estados Unidos en donde los sueldos a los trabajadores son de 8 a10 veces mayores que los de nuestro país. Y no se diga si la comparamos con la economía china. Algunos cincuenta añeros y algo más, han de recordar que los sueldos de los maestros en los años sesentas y setentas, les permitían tener una buena casa y buen auto, ahora, la mayoría de los profesores sobreviven con sueldos o bajos o medianos, sólo los líderes sindicales se ven beneficiados de muchas maneras que les permite contar con grandes mansiones y autos de lujo. Hay mucha gente que está en contra de la forma de “gobernar” y de lo corrupto que ha sido el presidente Enrique Peña Nieto, pero, no están dispuestos a votar por algún candidato que pudiera traer un cambio para México porque, desgraciadamente, mucha gente se le lleva de “a muertito”, es decir, deja hacer y deja pasar, teme el cambio, se queda en la comodidad de no hacer más de lo que cotidianamente hace, se conforma. Esa gente pasiva ha perdido la capacidad de lucha y lo que es peor, ya no confía en la fuerza del voto, se han acostumbrado a que otros decidan por ellos. Y de esos “otros” que son los que deciden, hay un grupo de grupos que apuesta por la corrupción como forma de hacer gobierno y, unos cuantos, pero muy valiosos, pretenden cambiar la mentalidad de los mexicanos, gente que quiere que ya dejemos de aceptar o convalidar la descomposición actual. No podemos negar que existen mexicanos que han luchado o lucharon para buscar un cambio de régimen, de forma de gobierno para nuestro país y en especial uno, que nada más de mencionarlo, quien está en contra de él, lo primero que hará será dejar de leer este comentario pensando que por el hecho de reconocer su trayectoria de honestidad ya los vamos a querer convencer de que voten por él. En las redes sociales, se ha desatado a través de videos hechizos, un ataque frontal, masivo contra este personaje porque atenta con el estatus quo de quienes se han servido con la cuchara grande del presupuesto en los tres niveles de gobierno. Y eso que no ha iniciado 2018. Para quienes lo denostan, critican o se burlan de él, el tipo de videos donde lo caricaturizan entresacando palabras de sus dichos o discursos, ese tipo de acciones refuerzan el ¿odio? hacia dicho personaje. A veces es un odio irracional, se cobijan en decir que “todos los políticos son iguales” se cruzan de brazos y, a pesar de que saben que la corrupción y la impunidad son (lo hemos dichos varias veces) el cáncer de nuestro México, de ninguna manera aceptan, reconocen su recato, su austeridad, su congruencia con lo que dice y con lo que hace. A pesar de conocer al país todo por haber viajado hasta los rincones más apartados, de haber escrito varios libros, de conocer profundamente la Historia de México y de tener un plan de gobierno progresista con una gran visión de Estado, hay gente que dice que por él no votaría, ¿Por qué? Por que es él, es decir, por cerrazón. Como los cangrejos mexicanos a los que hacía alusión Hugo Sánchez: cuando un cangrejo mexicano quiere salir de la olla, de buscar una salida, otro cangrejo mexicano, lo jala y no lo deja salir. Reiteramos: el que esto escribe nunca a pertenecido a ningún partido político y nos da tristeza la polarización existente en nuestro México, quienes están a favor de AMLO y quienes están en su contra, sólo que éstos últimos tienen el poder y obvio, el dinero.

DON CHIMINO.- Ora ta de moda ir a echarse sus cheves en las ajueras de los mentados modeloramas. Las gentes llegan en bici, en moto, en coche, a pincel, compran las cheves áhi y se las echan áhi mesmo, ponen su música de sus coches o de sus celulares, algunos llevan sus bocinitas y se arma el guateque. Áhi las cheves tan más baras que en las tiendas o que en el otso y, en veces, tan más helodias. Llegan de todas las edades, pero ya nochecito, los que más llegan son los chavos que aunque ya tienen barba y bigote, agún todavía se les miran ralos. Esos chavos se distinguen porque dicen güey cada 2 palabras o en veces cada 3 palabras, como ora que joyí una pática entre unos de ellos: “ya ves güey, te lo dije güey, ese güey se pasa de lanza güey, ¿o no güey?” y le contesta otro: “sí pues güey, porque sabes qué güey, ese bato güey, nos invitó a una fiesta güey y sabes qué güey, pa no llegar de gorrones güey, llegamos con dos botellas güey yo y otros dos güeyes, nos dieron de botana güey unos cacaguates rancios güey, un sangüich güey, de jamón güey, todo tieso güey, y luego güey, nos dieron de beber güey, creo que tonayán güey, como quiera güey, nos lo chingamos güey y, cuando se acabo güey que le digo al bato güey, ira güey, saca las botellas que trajimos güey ¿y sabes qué me dijo güey?, ya estas güey, nomás que coopérense güey porque güey, las botellas ya son mías güey, ¿tú crees güey? Tuvimos que hacer la cópera güey y sólo así güey las sacó güey, y sí güey, se pasa de lanza ese güey” Y es que asina tan las cosas ahora entre los chavos, el que dispara más veces lo de “güey” es más cuate o más cabrón (con perdón de Usté) que los otros. En mis tiempos, si la polecía miraba a alguien echándose una cheve o una teporocha le decían que si seguía se lo iban a llevar al bote en la mentada Julia que era una camioneta cerrada que se abría por atrás, áhi echaban a los borrachines quienes se iban asomando por las ventanitas que tenían esas puertas de atrás, y siempre iba uno o dos polis trepados en las defensas de atrás cuidando que no se les escaparan. Ora pasan los polis y no dicen ni pío, enclusive, se paran enfrente y uno que otro poli se echa su taco de ojo con las chamaconas que a luego tambor saben tar áhi echándose sus helodias. Yo no me quero hacer el persinado, pero en veces, hay unos chavos que tan bien mocosos mero, enclusive unos llevan uniformes de prepas y hasta alcancé a miroliar unos de secundaria, eso sí, juman como chacuacos. Quén sabe qué diga la autoridá de esto, pero yo pienso que ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, onde que dicen que a luego se arman los madrazos y, un día de estos, no vaya siendo que terminen las cosas mal. Yo por eso les digo a mis compas que cómpremos cheves, que nos enciérremos en nuestras casas y áhi nos las echamos, digo, pa no dar mal ejemplo.

SUERO ORAL.- Uno de los descubrimiento científicos más importantes del Siglo pasado es el suero oral. El suero oral es una combinación de sustancias en proporciones tales que permiten a quien lo bebe hidratarse en casos de presencia de diarrea. El suero oral contiene electrolitos indispensables para la vida como el cloro, potasio, sodio y además glucosa en proporciones precisas para poder ser absorbidas en la luz intestinal del enfermo con diarrea, inclusive en diarreas graves como las producidas por el cólera y el rotavirus. Algunas personas creen que hacer un “suero casero” con agua, azúcar y una pizca de sal es adecuado para un niño con diarrea, o darle una combinación de Yoli con Coca o el jugo de arroz podría evitar la deshidratación y no es así. El niño con diarrea líquida, además de agua pierde muchos electrolitos. Si un niño tiene diarrea y le dan agua, té o bebidas como el gatorade lo pueden deshidratar, este tipo de bebidas no se recomienda dar a los niños con diarrea pues no contienen las proporciones exactas de electrolitos y glucosa. Si tiene de más es malo, si tiene de menos también es malo. Muchos padres aducen que no les dan suero oral a sus niños con diarrea porque no les gusta lo cual no es pretexto para no dárselo. Lo único que puede hidratar por la vía oral a un niño con diarrea para evitar su deshidratación, es la ingesta suficiente de vida suero oral.

Las partes proporcionales de sustancias que componen el suero oral son justamente las adecuadas para que a pesar de que se trate de una diarrea grave, el suero se pueda absorber y se evite la deshidratación. Por eso, cuando una mamá pregunta: y si el suero no le gusta a mi hijo, ¿cómo se lo doy? La respuesta es: déselo con paciencia, con una cuchara, con una jeringa, en un vaso o taza y, si le gusta o lo tolera, se le puede dar en biberón. Sea cual fuere la causa de la diarrea, no existe ningún líquido tan efectivo para evitar la deshidratación como el suero oral.