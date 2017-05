Contexto Político

Para Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena y eterno aspirante presidencial, todo aquel periodista que cuestione sus actos y no le haga entrevistas a modo, es un calumniador.

Al periódico El Universal no lo baja de pasquín del régimen o de la “mafia del poder”. Le molesta que exhiban a militantes de su partido recibiendo dinero para campañas políticas y que señalen las irregularidades financieras que cometió Delfina Gómez Álvarez en su paso por la presidencia municipal de Texcoco, Estado de México.

Este jueves, López Obrador fue entrevistado vía telefónica por el periodista José Cárdenas, de Radio Fórmula.

Todo iba bien hasta que el político tabasqueño se molestó cuando le preguntaron de su alianza con Elba Esther Gordillo Morales. Y a base de gritos, negó cualquier nexo con la ex lideresa del SNTE.

“Ya no sigan calumniando ustedes, se los digo con todo respeto. Hagan un periodismo independiente, distante del poder, cercano al pueblo y digan la verdad”, dijo.

El periodista no se doblegó ante López Obrador y le respondió: “Te agradezco, Andrés Manuel, las clases de periodismo. Lo que no te puedo agradecer son las acusaciones de calumniador. Eso sí no te lo puedo permitir”.

La intolerancia a la crítica es lo que ha caracterizado al “Peje”. En las elecciones de 2006 y 2012 se lanzó duramente contra Televisa y Milenio.

No cabe duda que si llega a la Presidencia de la República, coartaría el derecho a la libertad de expresión y desaparecería a los medios de comunicación que no le son afines. Es igual o peor que Nicolás Maduro.

El peor error que puede cometer un político, es confrontarse con los medios de comunicación. Pero eso parece no importarle al líder de Morena. Le gusta el pleito y hacer corajes a cada rato.

Se supone que una de sus propuestas es instalar una república amorosa. Sin embargo, proyecta odio.

A los que no simpatizan con sus ideales, los tacha de comparsas de la mafia del poder.

