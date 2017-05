Hace poco, mientras se realizaba una de las funciones del Tercer Encuentro Teatral “Trigarante”, en el auditorio “Josefina Flores Botello” del palacio municipal de Iguala, un amigo se me acercó y me comentó sobre la asistencia a la representación de las obras y, aunque el número de personas era, en verdad, muy aceptable, advertimos que había muy pocos hacedores culturales.

“Da coraje”, me dijo mi amigo, “y cuando los demás hacen sus eventos, quieren que los acompañemos”.

“¿Por qué dices eso?”, le pregunté.

“Es simple”, me contestó. “Toma en cuenta que, al menos como apoyo, deberíamos asistir, hacer acto de presencia, mostrar interés…”

En ese momento me puse a reflexionar sobre ese punto y, sinceramente, difiero de esa perspectiva. Lo comparé, incluso, con el hecho de ir a misa.

Le cuento: en mi familia somos católicos. La mayoría practica esta religión con respeto y apego a las normas de la iglesia; pero, en mi caso, la verdad, he dejado de ser practicante activo, más bien soy pasivo, de la religión, claro. Pero, sin problema alguno, acompaño a mi madre cada vez que me toca cuidarla y con mucho respeto escucho misa y hago oraciones.

Entonces, ahí sí se cumple el hecho de asistir por acompañar, por apoyar a mi madre. Otros días, la verdad, no voy; a menos de que se case algún familiar cercano o se trate de una misa de cuerpo presente de alguien conocido. Digo: “¿para qué voy si no lo hago con verdadera devoción?”

De manera que, haciendo esta símil, ahí está el problema. Se trata, pues, de ir no por acompañamiento o, por así decirlo: hacer bulto. El público adulto debe ir motivado, interesado en disfrutar lo que se va a presentar. Así sea una exposición pictórica, una obra de teatro, un recital poético, un concierto, un musical, una presentación de libro…

Mire: yo organizo infinidad de eventos, conduzco programas de radio y me involucro en las actividades artísticas y culturales de los compañeros artistas de Iguala. Para todo esto hago invitaciones al por mayor y por los diferentes medios: impresos, radiofónicos, televisivos y de internet. En muchos de los casos son gente conocida, familiares y amigos que, sin recato alguno, aceptan la invitación y me prometen que asistirán. Varios de ellos, la mayoría, se quedan en promesas. Pero está bien. Creo que, si no están realmente interesados, lo mejor es que no asistan, si es que sólo se van a aburrir, o a salirse antes de que terminen, porque ya cumplieron, se dejaron ver y “pasaron lista”.

Pienso que la labor no va por ahí. Un hacedor cultural o, digamos, un pintor, que va a un concierto de guitarra, es porque va a disfrutar de las interpretaciones del concertista, no porque va a cumplir y a dejarse ver, para que vean que acompaña. Entonces, si los artistas, de por sí, somos gente sensible, que nos conmovemos con cualquiera de las manifestaciones artísticas, pues, se supone, vamos a los eventos por gusto y no por apoyar al compañero.

La labor, debe ser constante, pero no con nosotros mismos; debe encaminarse hacia quienes nos rodean: amigos, familiares y vecinos, para invitarlos, motivarlos, contarles que “va a estar bueno”, y que “no se lo puede perder”. Digamos que hay que concientizar a la gente “común” de que, al asistir a eventos culturales, siempre le dejará algo bueno y será para toda la vida.

Valorar la creación artística, conmoverse, sensibilizarse, reflexionar y actuar de diferente manera en nuestras relaciones con los demás, nos hace más humanos; nos lleva a creer en que la sociedad aún puede rescatarse y que no todo está perdido.

La responsabilidad de todo esto, infortunadamente, no la aceptan quienes tienen la enorme posibilidad de lograrlo: los maestros.

Ellos pueden involucrar a alumnos y padres de familia, e involucrarse. Ellos deben sacrificar su tiempo fuera el aula y entender que también pueden lograr sus contenidos programáticos si planean acciones extra muros. Ellos pueden ir formando un público, disfrazando tareas, puntos buenos y calificaciones, encargando la asistencia a eventos. Los alumnos, después, lo agradecen y, si son de los que se aburren, se salen, o sólo van a echar relajo, tal vez con dos o tres que “pesquemos” nos demos por bien servidos.