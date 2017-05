Toman taxistas lugares de uso común como sitios, denuncian

Iguala, Gro. Mayo 27.- Trabajadores del volante en la modalidad de Transporte Urbano (combis) y ciudadanos automovilistas en general, están inconformes con que taxistas hayan invadido diversos puntos de la ciudad bajo el pretexto de instalar sitios permanentes de este servicio.

Agregaron que los taxistas no tienen derecho a invadir lugares púbicos y estas acciones se les considera como comercio ambulante, que donde quiera que se instalan no piden permiso; estos espacios deben estar a consideración de las autoridades, de un Cabildo y de los diversos sectores de la población, cuya opinión cuenta mucho por lo que no deben pasar por alto la opinión pública y abusar al ver espacios libres que sirven para el transporte urbano y para las familias igualtecas que tienen automóvil o motocicleta.

Dijeron también desconocer qué autoridad les otorgó algún permiso para que convirtieran algunas áreas de la ciudad en sitios de taxis, cuando afectan los derechos de la ciudadanía. La última invasión de estos taxistas, se dio en esta semana a unos metros de la estación de la Policía Federal de Caminos, lo que consideramos un total abuso, así como una falta de respeto a las autoridades y a la ciudadanía.

Así mismo dejaron ver que ya invadieron áreas de hospitales y clínicas, estaciones de autobuses para pasajeros, tiendas comerciales, mercados y espacios comunes y de un día a otro, aparecerán invadiendo las aceras de las instituciones educativas, impidiendo el libre paso de ambulancias, camiones de pasajeros y de padres de familia que llevan a sus hijos a sus escuelas respectivas.

Finalmente los denunciantes dijeron que es necesario crear una estrategia para que los taxistas no obstruyan lugares donde la ciudadanía con sus vehículos puedan usar con sus familias, al igual que los trabajadores de combis, una vez que, están invadiendo, es más, “robando” espacios a la ciudadanía que también tiene todo el derecho de ocuparlos, por lo que se dicen estar a la espera de las autoridades de Tránsito y Vialidad local, al igual que el Delegado de Transportes y Vialidad del Estado, ante esta engorrosa situación.