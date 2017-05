Préstamos online: cómo encontrar el mejor para ti

Lo de solicitar dinero a través de diferentes vías es muy común entre las familias mexicanas. Las razones son variadas, y pasan por la necesidad de saldar alguna deuda, asumir algunos gastos imprevistos o iniciar un negocio. Un estudio reciente de Prestadero.com mostró que los estados que más créditos piden a través de Internet, una vía cada vez más popular, son los de Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México y Nuevo León.

A veces, ni el más precavido es capaz de ahorrar para ir haciendo frente a los gastos que puedan surgir. De esa necesidad han tratado de sacar jugo las diferentes entidades, que también se han adaptado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en su deseo de acaparar clientes. Y así, los créditos y las entidades que los ofrecen proliferan en un medio tan recurrente como es el online.

En muchos casos se ponen frente a usuarios algo desesperados por conseguir algo de dinero llamadas como “préstamos urgentes en 10 minutos”. Pero, tratándose de dinero, conviene tener la cabeza fría y valorar bien todas las opciones antes de decantarse por una.

Considera tus circunstancias

Es fundamental que el usuario analice su situación, comenzando por preguntarse qué uso le dará al dinero. ¿Se tiene la idea de montar un negocio?, ¿de adquirir nuevo material para la oficina?, ¿de acometer reformas en el hogar?, ¿de asumir una reparación urgente?

Si se quiere adquirir un vehículo nuevo, por ejemplo, lo habitual es pedir un préstamo personal, a través de una entidad bancaria que se conozca o bien acogiéndose a uno de los planes de financiación con los que el concesionario suele contar. Dentro de la opción de acudir a un prestamista, están los prestamistas online, que se pueden encontrar enumerados en páginas como Credy24. Tiene un apartado especial de prestamistas online en México.

Puede ser que la familia necesite afrontar un gasto con urgencia, caso en el que el crédito rápido se erige como la mejor opción. También se llaman minicréditos o créditos exprés, y están caracterizado porque son concedidos por financieras o entidades en un plazo muy breve, que se corresponde también con un límite de tiempo corto para su devolución. Son créditos rápidos concedidos bien exclusivamente vía online, bien a través del teléfono.

Al pedir dinero prestado el usuario puede acogerse, pues, a varias opciones. Estas dependerán del monto total que, a su vez, dependerá del concepto. Lo habitual es que para cantidades altas (comprar una vivienda, un vehículo…) se pida un préstamo, y para gastos menos abultados (ir más desahogado para pagar deudas, una reparación, un viaje…) se pida un crédito más pequeño, sea o no por la vía urgente.

Conoce si cumples los requisitos

Cada entidad establece sus propios requisitos a la hora de conceder un préstamos o crédito, y lo ideal es informarse de cuáles son con antelación. Por lo general, se pide que el sujeto sea mayor de edad, cuente con algún documento que lo identifique, demuestre suficiente solvencia económica, presente algún justificante de ingresos, e incluso es posible que deba presentar una declaración de bienes.

Está claro que, por muy sencillo y rápido que pinten lo de solicitar un crédito, la entidad no estará dispuesta a perder un solo peso. Se concederá el crédito si se estima que el sujeto no supera su capacidad de endeudarse y se demuestra, con documentos acreditativos, que va a ser capaz de pagar. Al menos, cuando se trata de cantidades altas.

Algo que suele ser indispensable es no figurar en ninguna lista de morosos, lo que demuestra que no se ha dejado de cumplir con pago alguno con una entidad bancaria o financiera a su vencimiento. Quien figure en una lista de morosos puede encontrar serios problemas a la hora de obtener un préstamo o crédito. Los morosos no suelen ser bienvenidos.

Y lo cierto es que los datos no hablan muy bien de los mexicanos en este aspecto. Un 35.5% tiene un mal historial crediticio, según una encuesta de ComparaGuru.com y Feebbo resultados se conocieron el año pasado. La misma señalaba que más de la mitad del total, un 50.7%, tenían una deuda con su tarjeta de crédito. Un 18.31% la tenían con el plan del celular, mientras que un 15.49% tenía una deuda con un préstamo personal. El mismo porcentaje no especificó la razón en la encuesta.

Saber que no se va a poder asumir una deuda en el futuro es una buena razón para no pedir un crédito, a no ser que sea muy necesario y urgente y hacerlo. Y es que un mal historial crediticio puede significar mucho tiempo para recuperar la confianza de los bancos, y que puedan otorgar un préstamo mayor cuando se tiene la necesidad real.

Elige con criterio

Esto quiere decir, elegir en base a unas condiciones realistas. Para empezar, las entidades ofrecen diferentes servicios a las empresas según niveles de ventas, lo que invita a pasarse por varias de ellas y recopilar par luego comparar.

Al contraponer condiciones, hay que establecer prioridades. La financiación tendrá un costo total que hay que conocer, lo que tiene que ver con la tasa de interés. Los créditos rápidos, por ejemplo, la suelen tener más alta que los créditos rápidos online.

También se debe hacer una previsión de cuándo se estará en disposición de devolver el dinero, para poder negociar un periodo de tiempo con la entidad o escoger aquella que mejor se adapte a las necesidades. Por lo general, un menor plazo significa un interés más bajo.

El interés, además, puede ser fijo, variable o combinada. En el primer caso, las tasas se mantendrán constantes durante el periodo establecido para la devolución, mientras que el segundo variará en función de una serie de factores. La combinada es una mezcla de ambas.

Una cláusula que puede resultar de interés es la que brinda la posibilidad de hacer pagos mayores cuando se pueda, con el fin de saldar la deuda antes. Además, hay entidades de capital privado que se son más flexibles en los requisitos, y no exigen nómina ni aval. En todo caso, se recomienda contar con una con la haya confianza, bien porque se conozca o porque la comunicación sea fluida y cuenta con una excelente atención al cliente.