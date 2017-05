Alcaldes, responsables de vigilar a sus Policías: HAF

El gobernador Héctor Astudillo insistió en que cada autoridad municipal, debe hacer su tarea en cuanto a seguridad pública; el gobierno estatal sólo intervendrá en caso de ser requerido, señaló

Acapulco, Gro., Mayo 26.- El gobernador Héctor Astudillo Flores, insistió en que cada autoridad municipal debe hacerse responsable de sus Policías y la seguridad pública, ya que el gobierno del estado no puede ser vigilante de las mismas y “cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad”.

“Cada autoridad municipal tiene que responsabilizarse de la seguridad pública, el gobierno del estado no es el responsable de las policías, el gobierno acudirá sólo cuando haya una solicitud o un planteamiento, junto con la Federación como lo hicimos en Zihuatanejo, subrayo que el gobernador y el gobierno del estado no son vigilantes de las Policías Municipales”.

Descartó que exista una situación similar en otro municipio a la que había en Zihuatanejo, pero insistió en que cada autoridad debe hacerse responsable de su Policía.

En entrevista después de anunciar que Acapulco será puerto de embarque para el crucero Magellan, Astudillo Flores dijo que los 20 policías de Zihuatanejo fueron enviados a penales de Nayarit y Oaxaca por su propia seguridad y consideró que esa decisión fue la correcta.

Por otra parte, el mandatario dijo que compartía la exigencia de los partidos políticos de que no quede impune el crimen de su asesor y ex alcalde de Coyuca de Catalán, Elí Camacho Goicochea, asesinado el pasado martes en Ciudad Altamirano.

“Lo que hemos hablado con el fiscal es que traen una investigación en estos momentos de quién lo ejecutó, así como del autor intelectual del crimen, para un servidor es muy lamentable”, indicó.

Reiteró que en la región “en Tierra Caliente se han presentado acciones de este tipo y el gobierno del estado y la Federación tienen la decisión de recuperar está región”.