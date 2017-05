Estamos listos para temporada de ciclones y tormentas: Peña

Quintana Roo, Mayo 26.- Ante el pronóstico de un total de 27 ciclones tropicales, “estamos listos, estamos preparados y esperemos estar a la altura de enfrentar esta temporada de ciclones y tormentas tropicales para resguardar la vida y el patrimonio de los mexicanos”, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.

Durante el anuncio del inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, apuntó que este ciclo trae consigo riesgos de daños materiales y riesgos de pérdidas humanas, pero México cuenta ahora con una población mejor informada, organizada y preparada, que siempre será menos vulnerable.

El mandatario federal destacó que las lecciones que ha dejado el paso de los huracanes Ingrid, Manuel y Patricia, ha sido optimizar la coordinación entre instituciones, autoridades de protección civil y medios de comunicación, y el aprendizaje de que “prevenir es salvar vidas”.

Acompañado por los titulares de las instituciones encargadas de la prevención de riesgos por fenómenos naturales, así como integrantes de su gabinete, apuntó que para este año se prevé a la formación de 27 ciclones tropicales, ocho de los cuales llegarían a categoría tres o mayor, y “hay que ver, porque la fuerza de la naturaleza no necesariamente tiene palabra”.

Al hacer un llamado para continuar con la coordinación entre los gobiernos federal y local, impulsando medidas de prevención que ayuden a salvaguardar la vida de las familias y su patrimonio, señaló que “no tenemos que vivir cautivos ante el embate de la naturaleza, pero tampoco podemos dejar de ser cautos” y se tienen que reducir tiempos de respuesta ante los fenómenos naturales.

Peña Nieto convocó a que “estemos todos listos; las dependencias debidamente preparadas para informar a la sociedad de los embates de la naturaleza, más allá de si los pronósticos son acertados o no”.

Apuntó que el avance que ha tenido México en materia de prevención de riesgos y en la consolidación de su Sistema Nacional de Protección Civil es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, con la realización en esta ciudad, de la Quinta Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastre 2017, que por primera vez se realiza fuera de Ginebra, Suiza.

En este sentido, manifestó que en estos últimos días, México ha sido el centro de debate mundial sobre la prevención de desastres, en un evento que reúne a más de seis mil representantes de más de 180 países del mundo, con lo que el país se ha convertido en un referente a partir de sus propias experiencias.

Al felicitar y hacer un reconocimiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de las distintas instituciones encargadas de la protección civil, en especial al coordinador general en esta materia, Luis Felipe Puente, el jefe del Ejecutivo federal recalcó que “tenemos que estar actualizados”.

“No podemos, porque sepamos que tenemos un Sistema Nacional de Protección Civil robusto, no podemos caer en autocomplacencias, tenemos que seguir fortaleciendo nuestro sistema y evaluar nuestra capacidad de resistencia”, enfatizó.

También expresó su reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, particularmente a la Cruz Roja, así como al sector privado, organizaciones empresariales y a los medios de comunicación, “porque se adhieren, no realizan esfuerzos aislados, están unidos al esfuerzo de frente común en el sistema”.



Peña Nieto recalcó que se debe construir una sociedad más resiliente ante los fenómenos naturales, “que significa tener mayor capacidad de aguante, de resistir, de sobreponerse, de tener infraestructura construida capaz de aguantar más los embates cada vez mayores de la fuerza de la naturaleza”.



“Sí podemos minimizar los daños al patrimonio de las familias”, aumentando la capacidad de respuesta ante una situación de desastre, y por ello el Sistema Nacional de Protección Civil y el Estado en su conjunto, están continuamente a prueba, pues la tarea nunca termina”.



El presidente estuvo acompañado por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz; de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano.



Así como por los titulares de las secretarías de Salud, José Narro; de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; de Turismo, Enrique de la Madrid, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles.