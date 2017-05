Entrega alcalde dos obras en la zona urbana de la ciudad

Omar Jalil Flores Majul presidente municipal de Taxco, en gira de trabajo por la zona urbana de la ciudad acompañado por el Secretario de Gobierno Fernando Bahena Álvarez y el Regidor Fernando Marcos Estrada Díaz, inauguró la construcción del drenaje sanitario en el andador Vicente Guerrero en su segunda etapa.

Angelina Janeth Ortega Procopio presidenta del comité de obras de la colonia Vicente Guerrero, recibió y agradeció al alcalde la obra que viene a beneficiar a más de 110 familias que conectarán sus descargas de aguas residuales a los registros sanitarios y evitar la contaminación en su colonia.

El alcalde Flores Majul dio a conocer a los vecinos del lugar que se rehabilitó el drenaje sanitario, con la ruptura del empedrado, graderío y pisos de concreto hidráulico, retiro de tubería existente, suministro y colocación de más de 80 metros lineales de tubo de 8 pulgadas, construcción de registros sanitarios de 90X90, 31 metros lineales de tubo de 6 pulgadas, para descargas domiciliarias, fabricación de muros de tabique para formación de terrazas, forjado de escalones a base de concreto, construcción de muros de mampostería y jardineras, sembrado de plantas de ornato, fabricación de herrería en barandales, aplanados y aplicación de pintura vinílica en muros y empedrado en calle superior al andador.

En esta gira de trabajo el presidente Omar Jalil y el Secretario de Obras Publicas Gerardo Bernabé Cuevas entregaron la ampliación del drenaje sanitario en la calle de Bachilleres, con la ruptura y reposición de empedrado existente, colocación de más de 400 metros lineales, de tubo de 6 pulgadas sobre cama de arena y construcción de registros sanitarios para descargas domiciliarias.

Al develar la placa de entrega de la obra el director del plantel No. 4 de Bachilleres Marco Antonio Santos, agradeció la construcción del mismo que beneficia a 120 familias y a la población estudiantil de su institución, que hace más de 30 años no tenía este servicio sanitario, pero ahora con el apoyo de su gobierno se ve plasmada la obra que beneficia a los estudiantes del plantel de Bachilleres No. 4 en esta ciudad de Taxco.