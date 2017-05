Monitoreo Político

Que tal estimados lectores les saludo con mucho gusto les comento que el Gobernador Héctor Astudillo Flores llevo a cabo una reunión sobre las Acciones por la Libertad de Expresión, para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, en donde atendiendo los acuerdos tomados en fechas recientes con el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, con los Gobernadores de las Entidades Federativas, informó que en el Estado de Guerrero su Gobierno está comprometido y ya se trabajó para garantizar acciones concretas y contundentes sobres este importante asunto, entre las que destacan: PRIMERO: Designar un Fiscal Especial para la atención a Periodistas, SEGUNDO: Crear una Unidad de Atención a Periodistas, TERCERO: Aprobar la Ley enviada al Legislativo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, CUARTO: Capacitación sobre el mecanismo nacional de protección, CINCO: Catálogo de Periodistas en Riesgo, SEIS: Elaboración del Mapa estatal de Riesgo para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. El Gobernador Astudillo reitero su compromiso de revisar cada una de estas Acciones y darle puntual seguimiento pero sobre todo a que realmente cumplan su cometido, Guerrero requiere de todos y también de quienes tienen la responsabilidad de informar para contribuir a la vida democrática nacional por lo cual instruyó al Secretario General de Gobierno Florencio Salazar Adame a efecto de dar seguimiento a los acuerdos y mantener la coordinación con la Secretaría de Gobernación..!! Pasando a otro tema estimados lectores les quiero hacer una pregunta ¿Está preparado México para la reelección? ¿Está preparado México para ir a un proceso electoral de segunda vuelta y para construir gobiernos de coalición? La respuesta es SI. ¿Está preparada la burocracia que hoy está en el poder para llevar a cabo todas esas tareas democráticas respetando el Sufragio Efectivo y la decisión de la Ciudadanía? La respuesta en NO. En días pasados se reunieron el líder legendario del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Ceballos a quien le robo los reflectores Manlio Fabio Beltrones el ex presidente del Partido Revolucionario Institucional que se separó del cargo luego de la desastrosa elección de él 2015 donde perdió hasta la camisa; Don Manlio Fabio Beltrones reapareció en los escenarios políticos nacionales con una propuesta interesante, la construcción de gobiernos de coalición y la posibilidad de llevar los procesos electorales a una segunda vuelta para tratar de construir gobiernos que tengan proyecto más allá de una fotografía de un resultado electoral momentáneo. Es una agenda interesante es una agenda complicada es una agenda que merece un estudio de fondo pero debemos entender que la sociedad y lo ha demostrado a lo largo de muchísimos años que está preparada para esos cambios y para otros mayores ya sea por la vía pacífica o por la vía jurídica, lo que nunca ha estado preparado es el gobierno creo que el pueblo tiene que empezar a preparar mejores gobiernos..!! La cultura democrática y la participación ciudadana no se construyeron ni se aprobaron después de múltiples movimientos sociales para tomar fotografías que tienen que ver con el ganar o el perder una elección, el Estado de México habrá de ser la radiografía con la cual habrán de medir fuerzas los partidos políticos para ver hasta donde son capaces de llegar en su cultura del exceso del abuso de la ilegalidad del delito electoral del dispendio de recursos de las complicidades de las sociedades que ruborizan y apenan; cómo es posible que quienes dijeron que jamás se iban a revolcar con la “mafia del poder” hoy tengan expresiones de satisfacción garantizada al exhibirse con quienes en algún momento fueron acusados de formar parte de la llamada “mafia de él poder”; la elección del Estado de México es un ejemplo más de que en México en este país hemos malentendido de la democracia. La democracia no es para ganar una elección eso quizás sea el tema menos importante la participación ciudadana en que todos tengamos la posibilidad de analizar los candidatos y sus proyectos para definir un gobierno es lo que verdaderamente le da valor a la democracia, no se trata de construir ídolos de barro se trata de DECIDIR gobiernos que puedan ser viables, atrás de la elección de él Estado de México viene la propuesta de él priista Manlio Fabio Beltrones en tono a la necesidad de construir gobiernos de coalición gobiernos que acerquen a quienes están en los extremos así “a lo mejor” se podría concretar una alianza entre el PAN y el PRD a partir de lo que les podría hacer coincidir no de los que los hacen diferentes ojala y tengamos la capacidad como sociedad de revisar primero toda la sarta de tropelías de la elección en el Estado de México y luego la urgente necesidad de construir un verdadero proyecto de nación..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooo.!!