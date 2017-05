Frank en su Tinta

LA SECRETARÍA de Gobernación tendrá que explicar las razones por las cuales no se llevó a cabo el Plan Especial para la Recuperación Integral de Iguala, presentado “con bombos y platillos” el 7 de octubre de 2015. Lo anterior, luego de que la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el miércoles el Punto de Acuerdo que presentó el senador Esteban Albarrán Mendoza, que como resolutivo solicita a la Secretaría de Gobernación, en un plazo breve, informar sobre las acciones emprendidas en el marco de ese Plan. Cuando presentó el Punto de Acuerdo, el senador Esteban Albarrán (quien también es alcalde de Iguala con licencia) sustentó que, a partir de los acontecimientos sucedidos en esta ciudad, “los igualtecos padecemos un daño moral”, ya que a partir de entonces “Iguala es en la prensa del mundo el corazón salvaje de Guerrero”. Señaló que, según la Cámara Nacional de Comercio y los comerciantes de Iguala, las ventas bajaron alrededor del 30 por ciento, lo que propició que el 20 por ciento de los locatarios traspasaran sus negocios. El dictamen apunta que el 7 de octubre del 2015 el entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, anunció la presentación de un Plan Especial para la Recuperación del municipio igualteco, en el que se incluyen acciones de educación, prevención, reactivación económica, seguridad y atención a adicciones, pero nunca se concretó. Precisamente por ello, con la competencia que le da conocer y dictaminar el Punto de Acuerdo, la Tercera Comisión de trabajo, consideró que hay elementos suficientes para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite a la Secretaria de Gobernación información sobre las razones por las cuales dicho plan no se llevó a cabo……. EL DELEGADO de la Sedatu en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, confirmó lo que este Tintero ha denunciado siempre: Se robaron los recursos económicos para la reconstrucción de Guerrero, luego de los daños provocados por las lluvias de Ingrid y Manuel en el año 2013. El funcionario federal tuvo que salir al quite por la presión de los trabajadores del Fonden que mantienen sus protestas porque Sedatu no les ha pagado. Pepe Armenta explicó: “Los adeudos de 3.2 millones de pesos a más de una treintena de trabajadores de la Sedatu en Guerrero son porque indebidamente se ejercieron los recursos en el 2015, sin que esos sueldos se vieran reflejados en los avances físicos financieros de las obras de reconstrucción”. Y eso que el Presidente de la República dijo en aquel entonces que el dinero de la reconstrucción no se lo daría a los alcaldes porque se lo iban a robar. Mejor se lo robaron los suyos…….. MÁS QUE UNA propuesta para ayudar a Acapulco, fue un ataque de campaña política con miras a las elecciones del próximo año. Y es que el diputado priista (añorvista) Samuel Reséndiz Peñaloza propuso en el Congreso la suspensión definitiva del Acamoto, organizada por el gobierno perredista que encabeza Evodio Velázquez Aguirre. En la sesión legislativa del miércoles, el legislador acusó que en el evento de este año “imperó el descontrol, prevaleció la violencia y la falta de autoridad, que derivó en algunos decesos, participantes lesionados, vandalismo, consumo incontrolable de drogas y alcohol”. A Samuel Reséndiz se le olvidó que cuando su jefe político, Manuel Añorve Baños, fue alcalde de Acapulco (2008-2012) también hubo Acamotos y en todos “imperó el descontrol, prevaleció la violencia y la falta de autoridad, que derivó en algunos decesos, participantes lesionados, vandalismo, consumo incontrolable de drogas y alcohol”. ¿Cuál es la diferencia?.......... SIMPLE dato: Debido a la violencia, la mayoría de los diputados de Guerrero cuentan con medidas cautelares, incluso entre cuatro y cinco del PRD han contratado seguridad privada…….. PUNTO.