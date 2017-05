¡Mexicanos al grito de Cannes...y al son del mariachi!

El Festival Internacional de Cine de Cannes, celebra sus 70 años con mariachi y con “México, lindo y querido” sonando a todo pulmón, gracias a las voces de figuras como Salma Hayek, Diego Luna y Gael García Bernal.

Con motivo del 70 aniversario de su creación, el Festival reunió a 130 celebridades del mundo del cine y entre ellas no pudieron faltar los mexicanos:

Alfonso Cuarón, Guillermo Del Toro, Salma Hayek, Diego Luna, Gael García,Alejandro González Iñárritu, Emmanuel Lubezki y Michel Franco.

Todos ellos formaron parte de los invitados especiales a la cena de gala, que se ofreció anoche en el Port Pierre Canto de La Croisette.

Una velada en donde el champán, las risas y la charla no pararon hasta llegar el momento cumbre cuando Thierry Fremaux, presidente del festival, llevó a los mariachis hasta la mesa en la que se encontraban los mexicanos y que no dudaron en entonar con emoción canciones como México lindo y querido.

Rápidamente, en torno a los mexicanos se reunieron todos los demás directores y estrellas para acompañar la alegría de esta música y seguir celebrando el cine en una noche memorable e histórica para nuestro país.

Quedará para siempre la foto de los mexicanos en la alfombra roja del Festival de Cannes.

Sólo un evento de esta magnitud era capaz de reunir a los mejores talentos cinematográficos de nuestro país en un mismo lugar.

A la cena fueron convocadas las 130 personalidades más selectas del mundo del cine que por alguna razón han formado parte de la historia del Festival. Desde las Palmas de Oro vivas:

Laurent Cantet, Cristian Mungiu, Jerry Schatzberg, Claude Lelouch, Michael Haneke, Jane Campion, Ken Loach, Nanni Moretti, Costa Gavras., Bille August, Mohammed Lakdar-Hamina, Agnès Varda (Palma de Honor 2015) y Jean-Pierre Leaud (Palma de Honor 2016).

Hasta personalidades como:

Catherine Deneuve., Nicole Kidman, Claudia Cardinale, Oliver Stone, Benicio Del Toro, Juliette Binoche, Adrian Brody y Antonio Banderas.

Entre muchas otras estrellas internacionales.

Todo empezó con una sesión de fotos en la mañana. Reunieron a 114 de estos selectos invitados y la ocasión se convirtió en toda una fiesta.

La foto que quedó para el recuerdo está plagada de anécdotas:

Costa Gavras y sus calcetines rojos.

Iñárritu haciéndose una selfie.

Guillermo del Toro parece estar haciendo un saludo a la bandera.

Benicio del Toro cruza los brazos.

El siempre humanitario Ken Loach hace un guiño a los que se quedaron hasta atrás.

Kirsten Dunst y Agnés Varda charlan sin parar.

Tantas celebridades reunidas que había que frotarse los ojos para creer que lo que estaba sucediendo era verdad.

Tras la gran foto se realizó una comida en el Ágora, la terraza en la playa privada del Festival en la que se realizan sofisticados eventos con los mejores chefs.

Ahí, entre risas y charlas, pasaron la tarde las estrellas del séptimo arte para después continuar con un coctel previo a la alfombra roja en donde Alfonso Cuarón, Gael García, Diego Luna y Del Toro tomaban mezcal, mientras que Iñárritu charlaba con Lubezki.