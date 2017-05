Hallan 2 cuerpos, cartuchos y granadas en fosas clandestinas

Iguala, Gro., Mayo 25.- Localiza el Ejército Mexicano en un poblado perteneciente al municipio de San Miguel Totolapan, dos fosas clandestinas con dos cuerpos y diversos objetos que se presume eran utilizados por algún grupo de la delincuencia organizada que opera en esa zona, informaron mandos militares encargados del “Operativo Relámpago”.

Los efectivos militares dieron a conocer que como parte de los trabajos que se realizan en esta región de búsqueda y localización de personas que se dedican a cometer actos ilícitos, se percataron que en un terreno baldío de dicha comunidad, se encontraban algunos objetos enterrados por lo que procedieron a revisar.

Encontrando en el sitio luego de una excavación una cubeta blanca que en su interior contenía dos granadas de gas lacrimógeno, 358 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm, un cargador para cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, cuatro bases para recargar radios, una camisola y un pantalón camuflageado color verde y una camisola pixelada tipo americana.

Asimismo, señalaron los efectivos militares que en este sitio se localizaron dos fosas clandestinas con dos cuerpos, procediendo inmediatamente a dar parte a las autoridades civiles competentes para realizar las diligencias de ley y levantamiento de los cuerpos.

Cabe señalar que según las fuentes consultadas este hallazgo se dio a las 7 de la mañana y el ministerio público de nombre José Torres adscrito en el municipio de Arcelia, llegó hasta las dos de la tarde porque supuestamente los pobladores del lugar no le permitieron el paso, que le dijeron que no había nada por lo que no procedió a realizar las diligencias de ley dejando los dos cuerpos encontrados por el Ejército en ese sitio.

Cabe señalar que presuntamente en este mismo lugar existen más fosas clandestinas y podría haber más cuerpos, los informantes subrayaron que la actuación del Ministerio Público da mucho qué desear, lo cual fue notificado a la Fiscalía General del Estado. En este sitio quedó vigilancia por parte de los efectivos militares en tanto las autoridades civiles hacen su trabajo.