Kim Jong-un, un “loco con armas nucleares”: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, como un “loco con armas nucleares” que no puede andar suelto, según una transcripción filtrada de la conversación telefónica que mantuvo con su par de Filipinas, Rodrigo Duterte.

Trump dijo a Duterte en la llamada del 29 de abril que Estados Unidos “se ocupará de Corea del Norte”, y que tiene mucho poder de fuego en la región aunque no quiere usarlo, según una transcripción publicada por el diario The Washington Post y por el sitio de noticias de investigación The Intercept.

El documento incluye una portada con la leyenda “confidencial” de la división para América, del Departamento de Relaciones Exteriores del Gobierno de Filipinas. Un alto funcionario estadunidense dijo que la administración de su país no duda de la veracidad de la transcripción.

Trump solicitó la ayuda de Duterte para convencer a China -el vecino y único gran aliado de Corea del Norte- de la necesidad de controlar a Kim. “No podemos dejar que ande suelto un loco con armas nucleares como ese”, dijo Trump, y agregó: “Tenemos un gran poder de fuego, más del que él tiene, 20 veces más, pero no queremos usarlo”.