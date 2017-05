Frank en su Tinta

¿SE ACUERDAN de Humberto Moreira Valdez? Sí, el ex gobernador de Coahuila (por el PRI), ex dirigente nacional del PRI y maestro jubilado con una pensión de 36 mil pesos mensuales (gracias al PRI), acusado y detenido en España por peculado y desvío de recursos. Pues ya no es del PRI. Lo traicionó pese a todo lo que el tricolor le dio. Moreira es actualmente candidato a diputado local en Coahuila por el “Partido Joven”. Sí, leyeron bien. Un “dinosaurio” abandera a un “Partido Joven”. Pero ese no es el punto. Resulta que el lema de la campaña de Moreira en Coahuila es “Vota por la honestidad”, lo cual ha indignado a los habitantes de aquel estado del norte del país. La imagen del anuncio, que recién apareció en Saltillo, ha sido compartida cientos de veces en Facebook y en algunos comentarios califican a Humberto Moreira de cínico y sinvergüenza. “De verdad que se necesita ser bastante cínico, sinvergüenza, mentiroso, rata y bastante avaricioso para pretender un puesto en la política, ya con los antecedentes que tiene”, escribió Francisco V., uno de los ciudadanos que comenta el anuncio. Otro usuario llamado Gerardo M. opinó: “México es un país hermoso, lástima que esté infestado de esta clase de políticos rateros y cínicos. Ojalá llegue el día en el que desaparezca el PRI de la faz de la tierra”. “Humberto Moreira es un ratero, cínico y mentiroso, no deja de fastidiar a Coahuila y a México”, escribió Eugenio V. Sólo en una de las páginas donde se compartió la imagen con el slogan de Moreira existen más de 700 reacciones con emoticonos de enojo, tristeza y algunas de “me divierte”. A pesar de que Estados Unidos investiga a Humberto Moreira por el robo de recursos públicos que fueron depositados en bancos de Texas, el candidato del “Partido Joven” se dice inocente y amenaza con demandar a todos los medios que publiquen en su contra. Lo peor de todo es que tiene muchas posibilidades de ganar y convertirse en diputado local…….. LA RESPUESTA vino del vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez Hernández, ante los señalamientos realizados por Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que funcionarios públicos están metidos en el proceso electoral del Estado de México. “El gobierno federal desconoce la autoría de los documentos mostrados, pues la actuación de los servidores públicos se apega a la ley. Cualquier conducta irregular debe denunciarse ante las instituciones democráticas con las que México cuenta tal como la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales (FEPADE) o al teléfono 01 800 8337233”, señala el obvio comunicado presidencial……. EL EX REGIDOR de Iguala, Andrés Guzmán Salgado, se sumó a las miles de voces perredistas que no quieren la alianza con el PAN en el 2018, como lo anunciaron las dirigencias de estos partidos. La postura de la Agrupación política Poder Campesino y Popular de Iguala es la siguiente: “La alianza que anunció Alejandra Barrales no ha sido discutida en las bases ni al interior de los grupos políticos, por lo que hay inconformidad de la militancia, porque PRI y PAN son hermanos del mismo sistema neoliberal, empobrecedor, saqueador, violadores de los derechos humanos y corrupto, que han probado su desinterés por el bienestar de los mexicanos. Hoy están dadas las condiciones en el país para lograr una tercera vía de gobierno socialista que logre encauzar la fuerza, ingenio, capacidad y trabajo de los mexicanos para salir de la brecha de marginación y pobreza. La ruta del PRD es por la izquierda responsable, humilde, tolerante e incluyente”........ SIMPLES preguntas: ¿Tigres o Chivas? ¿Delfina o Del Mazo? ¿Calor o lluvia?...... PUNTO.