Anette Michel seduce en MasterChef

El éxito ya había tocado a su puerta años atrás, pero el programa “MasterChef” ha posicionado a la tapatía Anette Michel como una figura familiar de la televisión. No sólo es querida por sus fans y un público contemporáneo, los niños se le han entregado por completo a raíz de esta emisión y la presentadora no puede estar más contenta, así lo cuenta en entrevista donde anuncia varias sorpresas que se verán próximamente en este proyecto televisivo.

“MasterChef se convirtió —no me gusta mucho el término, pero bueno— televisivamente en un fenómeno, principalmente porque lo ve toda la familia. Ves desde niñitos de tres años, hasta los abuelitos felices con el programa. Y claro, eso conlleva una enorme responsabilidad, porque soy parte de la imagen del mismo al igual que con los chefs”.

Anette agradece la oportunidad de ser parte de un contenido que le permite mostrarse tal cual es. “Es una responsabilidad muy padre que llevo muy feliz porque yo me siento muy así, soy súper familiar, mega rosa, y mi carrera siempre ha sido muy tranquila, muy de mi casita, de mi esposo, muy estable… Hubo un matrimonio súper bonito con ‘MasterChef’ y estoy feliz. Ahora se me han vuelto a acercar los niños, porque antes tenía esta imagen malvada de las telenovelas y como que el programa me catapultó nuevamente al gusto de toda la familia”.

MasterChef Junior 2016 está acercándose a la recta final, le quedan tres domingos, Anette destaca que quedan varias sorpresas sobre el tintero, como la que acaba de pasar cuando la producción viajó a Londres.