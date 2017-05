Triunfo contundente

Kings mantiene buen paso tras derrotar 30-19 a quinteta de Vikingos

Iguala, Gro., Mayo 24.- Una victoria contundente en el torneo de Mini Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, dejan en claro que Kings viene por todo en esta edición y en su última batalla no le dio tregua a Vikingos tras imponerse 30-19, que miró con angustia cómo poco a poco la victoria se le iba escapando tras la astucia de los “reyes” que nunca dieron por perdida una pelota bajo la tabla.

Desde el arranque del encuentro Kings intentó imponer su ritmo para sacar ventaja, pero Vikingos no se dejó sorprender y tuvo respuesta bajo la tabla, esa enjundia que tuvieron no bastó para evitar la caída en este episodio que se detuvo en 9-6.

En el segundo momento del partido los “reyes” mantuvieron el paso y la ventaja, así que al término de los primeros 20 minutos el marcador ya decía 16-11, que iba alejando a los Vikingos.

En el tercer cuarto del partido llegó el mejor momento de los “reyes”, su trabajo defensivo evitó que su ventaja se viera recortada y en sus rompimientos tuvo respuesta favorable para tener su mejor cosecha de puntos en esta reyerta y cuando el reloj se detuvo en este episodio el marcador ya estaba en 25-13.

Para el cuarto periodo Kings selló una actuación memorable que los llevó a la victoria con un 30-19, que mantiene al conjunto “morado” entre uno de los mejores de este certamen que poco a poco comienza a definir a sus líderes.