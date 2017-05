Frank en su Tinta

LOS MANUALES de campaña, utilizados por el PRI en la elección del Estado de México y presentados este lunes por el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, datan de hace un buen tiempo. Y son utilizados no solamente por el PRI, sino también por otros partidos políticos que han estado en el poder. Se trata de acciones concretas que deben realizar funcionarios federales en determinados distritos electorales, desde compra de voto hasta la guerra sucia, “sobre todo en lugares donde el partido no tiene preferencia electoral”. Con documento en mano, López Obrador hizo la denuncia. En el documento se exponen nombres conocidos de la administración federal de primer orden. Por ejemplo, aparece el nombre de Aurelio Nuño, secretario de Educación, quien presuntamente está a cargo de la región de Cuautitlán Izcalli. El director del IMSS, Mikel Arreola, tiene a su cargo la zona de Ixtlahuaca. Otros casos que llaman la atención son los de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, quien lleva la coordinación en Texcoco. Asimismo, el secretario de la Sedesol y compadre de Peña Nieto, el licenciado Luis Miranda, es quien está a cargo de Tultitlán. Pero un caso muy particular es el del ex rector de la UNAM, José Narro Robles, quien ahora es secretario de Salud federal. “¿Quién iba a pensar que de rector de la UNAM iba a terminar de mapache en Ecatepec”, dijo Andrés Manuel. Comentó que es muy importante que se esté denunciando en las redes sociales, sin embargo, dejó en duda que instituciones encargadas de perseguir esos delitos: “Ni modo que nos atengamos al INE, al Trife, la Fepade, no sirven para nada, no lo ven, están de alcahuetes, se hacen de la vista gorda. Los ciudadanos tenemos que luchar por la democracia. A pesar de eso vamos a ganar”……. ¿QUÉ DICE la Ley? De ser cierto, ésto representaría un delito electoral. El artículo 11, fracción tercera, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales señala que los funcionarios públicos que “destinen, utilicen o permitan la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, tendrán prisión de dos a nueve años”. Asimismo, la legislación detalla en ese mismo artículo, fracción cuarta, que el funcionario incurre en un delito cuando “proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores”………. POR CIERTO, el resultado de la elección del Estado de México influirá determinantemente en la designación del candidato del PRI a la Presidencia de la República. De los 10 aspirantes tricolores, solamente dos o tres tendrán el 5 de junio próximo el visto bueno para “empezar a moverse”, todo ello a partir el triunfo o la derrota del PRI en el proceso mexiquense. A 12 días de la elección, la carrera por la gubernatura se ha cerrado entre el priista Alfredo del Mazo y la morenista Delfina Gómez…….. EN GUERRERO el PRI aprobó la convocatoria para la renovación de sus 81 comités municipales. En Iguala suenan los nombres de Enrique Marroquín Reyes (ex regidor) y Emmanuel Estrada López (director de Tránsito) para sustituir Sonia Salgado Adán. El objetivo priista es que haya planillas de unidad……. EN EL PRD, la coordinadora de la bancada en el Congreso local, Erika Alcaraz Sosa, consideró que la renovación de los órganos de dirección de su partido debe hacerse en elección interna (con el voto de la militancia), pese al desgaste político que eso implique……… ESTE martes se festeja en México el Día del Estudiante. El origen de este día ocurre en el año 1929, cuando un grupo de estudiantes decidieron protestar en favor de la Autonomía Universitaria y gracias a este impulso hoy en día existe la Universidad Nacional Autónoma de México…….. SIMPLE dato: En Zihuatanejo hay una colonia que se llama “Primer Paso Cardenista”, Chilpancingo hay una colonia que se llama “Agua Potable”, en Acapulco hay una colonia que se llama “Pepsi” y en Costa Chica hay un pueblo que se llama “Dios Te Libre”…….. PUNTO.