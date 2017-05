Campeón muy encendido

Tamarindos y San Juan avanzan a semifinales del torneo de Juvenil "B"

Iguala, Gro., Mayo 23.- Un mal arranque en los cuartos de final de la categoría Juvenil “B” parecía sorprender al conjunto de Tamarindos, esto fue rápidamente disipado al explotar sus cañones y revertir su mala situación con marcador de 5-2 sobre Unión Iguala; en otro duelo de esta fase, San Juan dejó fuera al Cesvi Universidad al imponerse por la vía de los penales tras empatar a cero goles en 80 minutos de juego y en la serie de los once pasos el marcador quedó 4-2 favorable para los “rayados” que vuelven a una semifinal después de varias ediciones.

SIGUEN CON BUENA PUNTERÍA

Tamarindos, actual campeón de Juvenil “B” sigue demostrando que está listo para afrontar lo que sea en la liguilla del Clausura 2017 y en la ronda de cuartos de final se sobrepuso a una oncena del Unión Iguala que los sorprendió al minuto 11 con el tanto de Paulino Loza, el gol en contra obligó a Tamarindos a dar el extra para buscar el empate y tras un par de llegadas finalmente logró su propósito en los botines de Víctor Tavira al minuto 30.

Cuando todo hacía indicar que se irían al descanso del medio tiempo con el empate, los “unionistas” retomaron la ventaja en el marcador gracias a la astucia de José Mancilla quien estuvo atento para cerrar la pinza.

En la segunda parte los “tamarinderos” salieron como energúmenos a buscar el empate que se hizo realidad al minuto 41 vía Luis Álamo, este tanto les dio una inyección de ánimo para seguir hostigando a su rival el cual recibió el 3-2 al 51 por conducto de Ronely Reza, dos minutos después Jaime Osores firmó el 4-2 y el mismo Álamo al 75 le puso punto final a esta historia donde dejaron de manifiesto su gran pegada.

SE RAYARON

En el duelo de San Juan contra Cesvi Universidad pese a que hubo empate a cero goles ambos conjuntos tuvieron opciones frente al marco rival, los “rayados” erraron un penal y los “universitarios” tuvieron dos llegadas claras que no terminaron en la portería.

Para el segundo tiempo no se hicieron daño firmando así el empate sin anotaciones, lo que los obligó a definir el pase a semifinales desde los 11 pasos; en esta serie San Juan fue más certero al concretar 4 disparos por 2 de los “universitarios”, quienes se van de este clausura sin recibir anotación en tiempo regular.