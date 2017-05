Festeja gobierno de Cocula a los docentes del municipio por su día

El presidente Municipal de Cocula, Erick Ulises Ramírez Crespo, festejó a los maestros del municipio, un convivio donde por primera vez se juntaron maestros jubilados y activos, los cuales juntos compartieron el pan y la sal, al igual disfrutaron de un grupo musical, el show travesti y lo que siempre esperan, la rifa de regalos.

Ramírez Crespo, dijo; “Me he encontrado a lo largo de estos meses, que el magisterio del municipio de Cocula, es el mejor magisterio del estado de Guerrero, todos ustedes son personas preocupadas y ocupadas por el bienestar de sus alumnos, me he encontrado que cada uno de los directores y directoras, de jardín de niños, primarias y secundarias, nos piden el apoyo para su infraestructura y para su población estudiantil, lo cual es digno de reconocerles a cada uno porque están preocupados para que sus alumnos estén en mejores condiciones”.

Abundó que este es el primer año donde se juntan a los maestros activos con los jubilados, lo cual siempre debería de ser así, porque es bonito recordar, es bonito convivir, es bonito platicar con personas de experiencia, con personas que hayan iniciado como maestros cuando no había aulas, cuando no había pizarrón, cuando no había butacas, y esto también es digno de reconocerlo.

Ante lo que pasa con los maestros, el alcalde coculense manifestó, “El día de hoy reconozco con mucho afecto, admiración a cada uno de ustedes, porque cada día se hace más difícil el enseñar, yo recuerdo, porque tengo aquí muchos maestros que me dieron clases, no voy a decir quien, pero recuerdo, que si te portabas mal, te jalaban el diablito rápidamente, y además nuestros padres de familia les decían, profesor usted educa al niño no pasa nada, y ahorita ya no, ya no puedes hacer nada, ni siquiera alzarle la voz porque ya lo andan demandando, por lo que creo que es una situación más difícil, pero creo que ustedes han sabido controlar todo esto, han sabido hacer las cosas bien y sobre todo han sabido hacer del municipio de Cocula, un municipio de éxito, porque un pueblo o un municipio educado, es un municipio de progreso y es un municipio de cultura”.

Subrayó finalmente que a los maestros y maestras se les debe todo lo que uno como persona es, porque siempre lo ha dicho él, los maestros son como los segundos padres que tenemos, nuestras segunda madres, porque ustedes alimentan los valores y los principios de cada uno de nosotros, los padres de familia lo hacen, pero los maestros y maestras llegan a reforzarlos, llegan a cimentarlo y gracias a los maestros, muchos somos gente de bien, los que nos preocupamos por nuestro barrio, colonia, comunidad y por nuestro municipio, por ello, agradeció a todos y cada uno y una de los maestros y maestras.