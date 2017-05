Investigan autoridades agresión a camioneta del rector de la UAGro

Chilpancingo, Gro., Mayo 22.- Ante la agresión que sufrió el chofer del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán el pasado viernes 19 de mayo, las autoridades ministeriales continúan investigando el hecho.

A través de un desplegado en su cuenta personal de Facebook, Javier Saldaña Almazán, confirmó que el sábado a la una de la tarde, su chofer a quien menciona como compañero de trabajo sufrió una agresión, interceptando la camioneta donde venía por sujetos que venían a bordo de dos vehículos, quienes le dispararon en tres ocasiones, pero ante el blindaje que trae el vehículo del rector, no pasó a mayores.

Se sabe que de los hechos tuvo conocimiento el directo de la Policía Ministerial, Héctor de la Rosa, quien analizará todas las líneas de investigación, ya que pudo tratarse de un posible asalto, secuestro o de alguna agresión directa contra el rector de la máxima casa de estudios.

Fuentes cercanas a Saldaña Almazán, quien no ha respondido a las llamadas y mensajes de la prensa, dijeron que ya no hablaría de la agresión que sufrió, a fin de no afectar las investigaciones del caso.

Por lo que sólo manifestaron que el rector continuará con la misma seguridad que trae diariamente, “aunque será más cuidadoso” para evitar ser presa fácil de quienes pudieron haber provocado algún daño mayor el pasado sábado.

Desde el inicio de su segundo periodo como rector, Saldaña Almazán ha preferido mantenerse al margen de participar en eventos públicos, ya que anteriormente había denunciado recibir amenazas a través de las redes sociales, por las constantes denuncias que había hecho por las agresiones que sufren los universitarios.

Hasta este momento se desconoce si los integrantes del Consejo Universitario sesionarán pronto para fijar una postura ante las constantes agresiones contra trabajadores, maestros y alumnos de la UAGro.