Frank en su Tinta

UNA TORPEZA en el equipo de Comunicación Social del comité nacional del PRD, provocó nuevos dimes y diretes entre perredistas, priistas y morenistas. Lea usted por qué: El sábado los dirigentes nacionales del PRD y del PAN, Alejandra Barrales Magdaleno y Ricardo Anaya Cortés, respectivamente, convocaron a una conferencia de prensa conjunta para dar a conocer anomalías que se registran en el proceso electoral de Nayarit, donde van en alianza por la gubernatura. “La gravedad de estas irregularidades nos motivó a convocar a los medios de comunicación, a fin de hacerlas de su conocimiento”, explicó la lideresa perredista. Sin embargo, esa no fue la noticia generada en la conferencia de prensa. La noticia fue que PRD y PAN no harán alianza de facto en el Estado de México y que en el 2018 encabezarán un gran bloque opositor contra el PRI por la presidencia de la República…….. OBVIAMENTE, las reacciones no esperaron (incluso de su partido) y se acabaron a Alejandra Barrales. El PRI dijo que “la alianza PRD-PAN es una muestra de la derrota anticipada y de la sequía ideológica de esos partidos políticos”. Las corrientes del PRD señalaron que “el PRI debe salir de Los Pinos, pero a consecuencia de una gran coalición de las izquierdas” y acusaron a su presidenta de querer convertir a este instituto en el partido verde del PAN y de actuar como gerente de un partido con visión mercantil. Andrés Manuel López Obrador la calificó como “una alianza de lambiscones y paleros”, mientras que Morena (su partido) afirmó que “se trata de una penosa relación que busca cerrar el paso a López Obrador”. El PAN hizo mutis porque le conviene esa alianza…….. POR LA NOCHE del sábado, cuando el mal ya estaba hecho, Alejandra Barrales salió a corregir su propia plana: “Me permito precisar que de ninguna manera la conferencia referida tuvo como fin pre-configurar ningún tipo de alianza anticipada para el 2018, ya que como mencioné en la propia conferencia, esta es una decisión que le compete únicamente a los órganos internos que conforman mi partido”. Todo se hubiera evitado si la conferencia de prensa se hubiese limitado a informar sobre las irregularidades en el proceso electoral de Nayarit. ¿Cómo? Evitando preguntas, o simplemente no contestando otro tipo de preguntas que no fueran relacionadas con el caso Nayarit. “Lo de la alianza del 2018 lo dejamos para una posterior conferencia de prensa”, hubiera sido una salida digna. Falta de tacto de los equipos de Comunicación Social. Por cierto, ¿alguien sabe cuáles son las irregularidades en el proceso electoral de Nayarit que denunciaron PRD y PAN en conferencia de prensa el sábado?....... TAMBIÉN el sábado, pero en Iguala, quedó conformado el comité regional del Movimiento Nacional por la Esperanza, que preside Oscar Díaz Bello. El dirigente nacional de este Movimiento, René Bejarano Martínez, encabezó el acto en un lleno salón Dorado. También asistieron líderes y lideresas perredistas del estado, como Víctor Aguirre Alcaine, Lluvia Flores Sonduk, Oscar Chávez Rendón, Félix Moreno Nava, Alejandro Arcos Catalán, Miguel Ángel Cantorán, Alfonso Lozano Sánchez, Ave María Flores Hernández, Bernardo Cayetano Hernández, Soledad Hernández Mena, entre otros……… SIMPLE dato (tomado del periódico El Universal): Periodistas de la Ciudad de México esperaban en un restaurante de Polanco a los tres gobernadores del PRD (Silvano Aureoles de Michoacán, Graco Ramírez de Morelos y Arturo Núñez de Tabasco) para abordarlos sobre las alianzas y el relevo de su dirigencia nacional. En el mismo restaurante estaban Armando Ríos Piter y el periodista Pedro Ferriz, ambos aspirantes independientes a la presidencia de la República y quienes en todo momento trataron de llamar la atención de los fotógrafos y reporteros, pero éstos simplemente no los tomaron en cuenta y más bien les hicieron el feo porque buscaban la foto y la nota con los gobernadores amarillos…….. PUNTO.