Instrumento para promoción política

Ante el riesgo de las actuales circunstancias, que el próximo presidente llegue escasamente con el 30 por ciento de respaldo del electorado mexicano, llegó el eco de la propuesta de gobierno de coalición de Manlio Fabio Beltrones. Planteamiento similar de los gobernadores perredistas, pero con el argumento de que el país no puede ya ser gobernado por un solo hombre. Frente opositor, claman recientemente Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD y su homólogo del PAN. Dirigentes quizá dispuestos a que tal frente pueda encabezarlo Ricardo Anaya, Moreno Valle, Margarita Zavala, Miguel Mancera, Silvano Aureoles o Graco Ramírez.

Desde cualquier ángulo, el ciudadano y el respetable público en general, puede ver de reojo o verdadero interés las pujas y estrategias de los presidenciables y sus grupos. En todo caso imaginación e interpretación de palabras y hechos son difíciles de contener para el espectador. De Morena por supuesto no hay novedad; no tiene candidato electo, pero será el presunto actual. En el PAN después de su último Consejo, en el cual lo sobresaliente fue la filtración de la inesperada polémica entre Felipe Calderón y Rodríguez Prats, la definición del candidato o candidata dependerá de los resultados del 4 de junio en Coahuila, Nayarit y Edomex. En el PRI, lo que todo mundo observa es la decisión de defender las acciones y políticas del gobierno y cautela comprensible en la disputa interna en cada uno de los supuestos suspirantes a suceder en la responsabilidad a Peña Nieto.

Esmerarse en lo que les corresponde es la estrategia personal. Osorio Chong, por ejemplo, en el asunto de la seguridad; José Antonio Meade, en el manejo de las finanzas; Luis Videgaray, en política exterior y la negociación del TLCAN; Aurelio Nuño, en la promoción del Nuevo Modelo Educativo (NME). Los méritos, las características personales y los apoyos que cultiven, posiblemente determinarán que uno de los cuatro sea quien represente al PRI y aliados que lo acompañen en la contienda del 2018. En este sentido, sería sorpresa que el de menor carrera política fuese el elegido. Aurelio Nuño, quien de jefe del staff de la presidencia pasó a la SEP, el margen para publicitarse es el que le da la reforma educativa. En eso, ayudan todas las voces que hablan de la importancia de la educación en desarrollo individual y el bienestar social.

¿Podría ser Nuño el candidato del PRI? No hay razón para desecharlo. ¿Existe inconformidad contra la reforma educativa? Ni duda cabe. Empero, en el tema de la seguridad no solamente hay molestia porque toda estrategia resulta fallida, sino desesperanza y angustia social. A pesar de ello, igual, el Secretario de Gobernación, se le ve y considera como posible. ¿Estamos de acuerdo con la política cambiaria y los gasolinazos? Claro que son factores que no simpatizan a la sociedad. En cambio Antonio Meade, fue considerado idóneo para volver a ocupar la Secretará de Hacienda. Por tanto, tampoco es descartable. ¿Qué decir de Videgaray? Habría que recordar que, por haber sugerido invitar y recibir a Trump en Los Pinos, fue linchado mediáticamente. Sin embargo, eso quedó atrás. Al reincorporarlo al gabinete, aunque admitió no estar preparado para desempeñarse como Secretario de Relaciones Exteriores, resulta ahora actor clave en la renegociación del acuerdo comercial que existe con Estados Unidos y Canadá.

Conviene entonces fijarse sin predisposición en el titular de la SEP. El lunes 15 de mayo, Loret de Mola, al entrevistarlo en el noticiario, además de tocar lo concerniente a la fecha le preguntó sobre su aspiración presidencial. La respuesta fue: “por ahora estoy trabajando” y de ahí no se movió. Sí. Obviamente está trabajando y promoviéndose. Para el efecto el instrumento perfecto que tiene a la mano es el NME. Incluso, anteriormente, cometió el error de plantear: “si gana la oposición la reforma educativa corre el riesgo de revertirse”. Por supuesto, Morena y López Obrador en vez de interpelarlo agradecieron la promoción gratuita. Moción aparte, si la hubiera, en tanto titular de la SEP la educación es tema es de competencia institucional.

Cuestionable es en cambio que Nuño asegure resultados; que repita tanto para hacer creer que la reforma educativa y el Nuevo Modelo Educativo realmente son algo así como la panacea; la hazaña que debemos realizar porque es la gran solución a las deficiencias y rezagos que tenemos en educación; mismos que nos limitan para superar los retos presentes y futuros ante un mundo cambiante y globalizado. Es lo incorrecto. Los informeciales, comerciales que pasan como si fueran informes, hablan por ejemplo de que el sistema educativo ha sido rígido y vertical y ahora todo girará en torno a los niños para que tengan una educación de calidad; antes memorización y repetición eran base del aprendizaje, ahora se trata de aprender a pensar y aprender toda la vida; Antes había control excesivo y carga burocrática, ahora habrá autonomía de gestión y libertad para que cada comunidad educativa tome decisiones; etc. Empero, la reforma empezará hasta dentro de un año y los niños de primer grado que inicien con ella, sabremos si aprendieron a aprender al menos 12 años después. Más en fin, el tema es inacabable. Lo importante es que, por el momento, el Nuevo Modelo Educativo es discurso útil para un aspirante a presidente.