Se corona con máximos honores máximos honores

Lavandería Alpha, campeón de Segunda "A" Varonil; se impuso en tres disputados sets a Construcciones y Complementos de Iguala

Iguala, Gro., Mayo 22.- Determinación, mucho corazón y ser letales fueron los principales elementos para que el conjunto de Lavandería Alpha lograra la primera estrella de su historia en la categoría de Segunda Varonil del Cemec Voli Iguala “Carlos Zubillaga López”; el camino a la gloria no fue fácil ya que tuvo que dar cuenta de un aguerrido Construcciones y Complementos de Iguala que peleó hasta el final para evitar la derrota que se escribió con parciales de 29-27, 18-25 y 15-10.

En el arranque del encuentro Construcciones y Complementos de Iguala metió presión en la red para irse al frente con marcador de 11-6, esta situación obligó a Lavandería Alpha a pedir un tiempo fuera para calmar los ánimos de su rival y poco a poco se fue metiendo al duelo hasta acercarse 20-18, a partir de este momento Alpha fue otro, comenzó a pegar en la red y sobre todo a contener los embates de su rival.

Tras una serie de remates Alpha se fue al frente 24-22, pero Construcciones sacó la casta y se fue al frente 27-26, pero la calma llegó para Lavandería al poner pelotas fuera del alcance de su rival y al final de este episodio los números se quedaron en 29-27 para el conjunto “naranja” de Alpha.

La segunda parte del encuentro puso como energúmenos a Construcciones, ya que en un abrir y cerrar de ojos el marcador decía 15-8 que dejaba noqueado a su rival, pese a los intentos de reacción por Alpha simplemente se encontró con un rival que no estaba dispuesto a dejar escapar el campeonato y el 23-14 que les endosaron los dejaba ya con poco por hacer en este episodio que se escribió 25-18 para la causa de Construcciones.

Para el tercero y definitivo set del encuentro el duelo entró en momentos de alarido, Lavandería tomó el mando 6-3, los “azules” reaccionaron pero no pudieron evitar caer al cambio de cancha 8-5 y una vez más Alpha hizo de las suyas para irse al frente 12-9 que los dejaba a tiro de la coronación y tras esta situación ya nada los detuvo para llegar a su primer campeonato que celebraron con júbilo tras lograr el 15-10 que los deja ahora como campeones en esta edición de la Segunda “A” Varonil.

Tras el final de la contienda la directiva del Cemec encabezada por Jesús Salgado premió a los conjuntos finalistas, Construcciones y Complementos fueron los primeros en ser galardonados, después vino el momento cumbre con la premiación de Lavandería Alpha que inicia su gobierno a partir de este momento.